Magna Mariana de Huelva, en directo: última hora de la procesión y paso por el recorrido oficial

Huelva celebra hoy su Magna Mariana, uno de los eventos más esperados del año en la provincia onubense. Hasta 24 imágenes marianas procesionan hoy por las calles de la ciudad, donde se congregarán miles de devotos procedentes de todos los rincones de Andalucía. A través de este directo de Huelva24 os contaremos cómo transcurre esta jornada histórica para la ciudad y para la provincia.

14:45 Huelva se viste con sus mejores galas para la Magna Mariana Las calles de la capital lucen decoradas con especial gusto para recibir y adornar el caminar de las 24 imágenes marianas que participarán este sábado.

14:31 Bandas que participan en la Magna Mariana de Huelva Virgen de la Paz (Los Mutilados). Sociedad Filarmónica de Pilas

Virgen de los Dolores (El Perdón). Agrupación Musical «Santa Cruz» en la ida y Banda de Música Municipal de Bollullos Par del Condado en la vuelta

Virgen de los Dolores (Los Judíos). Banda de Música «Nuestra Señora del Carmen» (Villalba del Alcor).

Virgen de la Salud. Banda de Música «Albricias» (El Cerro de Andévalo)

María Auxiliadora (La Palma del Condado). Asociación Musical de La Algaba

Virgen del Rosario (La Cena). Banda de la Asociación Musical Ecijana «AMUECI» (Écija)

Virgen de la Amargura. Banda de Música «Nuestra Señora de las Mercedes» (Bollullos Par del Condado)

Virgen del Refugio. Sociedad Filarmónica «Nuestra Señora del Carmen» (Salteras)

Virgen de los Dolores (La Oración). Banda Sinfónica del Liceo de Moguer

Virgen de la Victoria. Banda de Música «Nuestra Señora de la Paz» (Málaga) en la ida y la Banda Municipal de Mairena del Alcor en la vuelta

Virgen de la Estrella (Chucena). Banda de Música «Nuestra Señora del Rosario» (Sanlúcar la Mayor)

Virgen del Valle (La Palma del Condado). Banda de Música Municipal de La Palma del Condado

Virgen del Mayor Dolor (Aracena). Banda de Música Municipal de Aracena

Virgen de los Remedios (Villarrasa). Banda de Música de la Cruz Roja (Sevilla)

Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán). Tradicionales danzadores, flautas y tamboriles

Virgen del Socorro (Rociana del Condado). Asociación Filarmónica Cultural «Santa María de Las Nieves» (Olivares)

Virgen de los Ángeles (Alájar). Banda de Música Municipal de El Cerro de Andévalo

Virgen de la Esperanza. Banda de Música Municipal de La Puebla del Río

Virgen de la Soledad (Ayamonte). Asociación Musical Utrerana (Utrera)

Virgen de los Milagros (Palos de la Frontera). Banda de Música «Nuestra Señora de la Victoria» (Las Cigarreras - Sevilla)

Virgen de las Angustias (Ayamonte). Banda de Música «Maestro Tejera» (Sevilla)

Virgen de la Bella (Lepe). Banda Sinfónica Municipal de Lepe

Virgen de Montemayor (Moguer). Banda de Música «Santa Ana» (Dos Hermanas)

Virgen de la Cinta. Banda Sinfónica Municipal de Huelva

14:16 ¿Cómo se ha decidido el orden de paso por el recorrido oficial? El orden de paso por el recorrido oficial de la Magna Mariana de Huelva 2025 viene determinado por la antigüedad de las coronaciones en sentido decreciente. De esta manera, la primera coronación canónica de la Diócesis de Huelva fue la de la Virgen de Montemayor, patrona de Moguer. No obstante, la organización prefirió que cerrase el cortejo la Virgen de la Cinta, patrona y alcaldesa perpetua de la capital onubense.

14:05 Cortes de tráfico durante la Magna Mariana de Huelva Entre las 17.00 y las 00.00 horas se establecerán cortes de tráfico en el centro de la capital onubense, lo que implicará la imposibilidad de entrada y salida de vehículos en la zona delimitada.

13:41 El Ayuntamiento de Puebla recomienda a sus vecinos asegurar sus viviendas para evitar robos durante la Magna Mariana de Huelva La Puebla de Guzmán espera tal éxodo este fin de semana, cuando su patrona, la Virgen de la Peña, será una de las imágenes que participe en la Magna Mariana, que el Ayuntamiento no ha dudado en hacer un llamamiento a los vecinos. En un comunicado se pide «extremar las medidas de precaución» «asegurar correctamente puertas y ventanas al salir del domicilio y evitar dejar dinero u objetos de gran valor en el interior de la vivienda». Asimismo, se han reforzado los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el fin de semana. Toda la información aquí.

13:30 ¿Por qué se celebra la Magna Mariana de Huelva 2025? La celebración de un gran evento con la participación de las principales devociones marianas de Huelva es un anhelo que la Diócesis onubense ha sostenido en los últimos años. En este sentido, la convocatoria del Año Jubilar de la Esperanza para 2025 por parte del Papa Francisco propició el marco y el momento idóneos para que la Iglesia onubense pudiera organizar una Magna Mariana que, para la Diócesis de Huelva, es una «muestra de la riqueza y la diversidad del patrimonio mariano de la provincia». En el recuerdo de los onubenses queda aquel lejano 1954, cuando Huelva celebró el Año Santo Mariano y la creación de su Diócesis con una procesión magna conformada por más de una veintena de patronas e imágenes marianas de otras localidades de la provincia y que congregó a más de 60.000 personas en la capital onubense.

13:00 Horarios del recorrido oficial de la Magna Mariana de Huelva Este será el orden de las imágenes durante la carrera oficial: 18:45 horas. Virgen de la Paz

18:50 horas. Virgen de los Dolores (El Perdón)

18:55 horas. Virgen de los Dolores (Los Judíos)

19:00 horas. Virgen de la Salud

19:05 horas. María Auxiliadora (La Palma del Cdo.)

19:10 horas. Virgen del Rosario

19:15 horas. Virgen de la Amargura

19:20 horas. Virgen del Refugio

19:25 horas. Virgen de los Dolores (La Oración)

19:30 horas. Virgen de la Victoria

19:35 horas. Virgen de la Estrella (Chucena)

19:40 horas. Virgen del Valle (La Palmda del Cdo.)

19:45 horas. Virgen del Mayor Dolor (Aracena)

19:50 horas. Virgen de los Remedios (Villarrasa)

19:55 horas. Virgen de la Peña (La Puebla de Guzmán)

20:00 horas. Virgen del Socorro (Rociana del Cdo.)

20:05 horas. Virgen de los Ángeles (Alájar)

20:10 horas. Virgen de la Esperanza

20:15 horas. Virgen de la Soledad (Ayamonte)

20:20 horas. Virgen de los Milagros (Palos de la Frontera)

20:25 horas. Virgen de las Angustias (Ayamonte)

20:30 horas. Virgen de la Bella (Lepe)

20:35 horas. Virgen de Montemayor (Moguer)

20:40 horas. Virgen de la Cinta