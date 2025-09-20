Magna Mariana de Huelva: Se desborda la plaza Niña al paso de la Virgen de la Estrella

Petalada a la Virgen de la Estrella, patrona de Chucena

El orgullo de pertenencia estuvo a flor de piel en muchos casos en la Magna Mariana de Huelva. Desde varias localidades de la provincia se llevó a la capital con todo el amor del mundo la demostración de cómo se vive la devoción mariana en su entorno.

Una de esas traslaciones la hizo la localidad de Chucena. Sus más de 2.000 vecinos estuvieron acompañando a su patrona, la Virgen de la Estrella, para vivir un acontecimiento único y que disfrutaron intensamente.

Los vivas, los vítores, los gritos y cánticos, los aplausos, las miradas, las emociones y lágrimas, se fueron acumulando a borbotones.

Ante las Hermanas de la Cruz

Fue mucho lo que Chucena entregó a Huelva y la capital se lo devolvió. Desde la salida en la catedral de la Merced, encontró a una multitud entregada y así fue a cada paso.

Un momento especial se produjo en la plaza Niña, desbordada de fieles. A la entrada recibió una gran petalada y después, ante el Convento de las Hermanas de la Cruz, se rezó íntimamente en multitud.