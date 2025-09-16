La Virgen de la Cinta pondrá el broche de oro a la Magna Mariana de Huelva 2025

Guía de la Magna Mariana de Huelva 2025: horarios, recorridos, vírgenes que procesionan y toda la información que debes saber La ciudad onubense albergará una gran procesión en la que participarán las hermandades sacramentales de la capital y las vírgenes coronadas de la provincia

La devoción mariana recorre Huelva de norte a sur. Desde las Marismas hasta la Sierra, pasando por el Andévalo o la costa, la provincia venera a la Virgen María con multitud de advocaciones, pero con una misma fe. Una devoción que podrá vivirse en su máximo esplendor en la Magna Mariana de Huelva 2025 del próximo sábado 20 de septiembre. Esta histórica cita reunirá en las calles de la capital onubense a un total de 24 vírgenes procedentes de toda la provincia.

¿Cuándo es la Magna Mariana de Huelva 2025?

La procesión extraordinaria tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre. Todas las imágenes marianas participantes confluirán en la Plaza de las Monjas, donde se iniciará el recorrido oficial y que se extenderá hasta el final de la Gran Vía.

¿Por qué se celebra la Magna Mariana de Huelva 2025?

La celebración de un gran evento con la participación de las principales devociones marianas de Huelva es un anhelo que la Diócesis onubense ha sostenido en los últimos años. En este sentido, la convocatoria del Año Jubilar de la Esperanza para 2025 por parte del Papa Francisco propició el marco y el momento idóneos para que la Iglesia onubense pudiera organizar una Magna Mariana que, para la Diócesis de Huelva, es una «muestra de la riqueza y la diversidad del patrimonio mariano de la provincia».

En el recuerdo de los onubenses queda aquel lejano 1954, cuando Huelva celebró el Año Santo Mariano y la creación de su Diócesis con una procesión magna conformada por más de una veintena de patronas e imágenes marianas de otras localidades de la provincia y que congregó a más de 60.000 personas en la capital onubense.

Itinerarios y horarios de la Magna Mariana de Huelva 2025

La organización de la Magna Mariana de Huelva ha trabajado en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva para diseñar los recorridos de las imágenes participantes en el cortejo. En este sentido, se acordó establecer un itinerario común a modo de carrera oficial por el que transitarán las 24 imágenes marianas que forman parte de la procesión. Este recorrido parte desde la Plaza de las Monjas y recorre toda la Avenida Martín Alonso Pinzón hasta alcanzar la Plaza del Punto. Un trazado de no más de 500 metros que deberá recorrerse en unos 65 minutos.

Las diferentes devociones marianas confluirán en la Plaza de las Monjas a través de las calles Espronceda y Méndez Núñez. La primera en hacerlo será la Virgen de la Paz a las 18:45 horas y el resto irá llegando a este enclave de cinco en cinco minutos.

Horarios de entrada en el recorrido oficial de la Magna Mariana de Huelva 2025 18:45 horas. Virgen de la Paz

18:50 horas. Virgen de los Dolores (El Perdón)

18:55 horas. Virgen de los Dolores (Los Judíos)

19:00 horas. Virgen de la Salud

19:05 horas. María Auxiliadora (La Palma del Cdo.)

19:10 horas. Virgen del Rosario

19:15 horas. Virgen de la Amargura

19:20 horas. Virgen del Refugio

19:25 horas. Virgen de los Dolores (La Oración)

19:30 horas. Virgen de la Victoria

19:35 horas. Virgen de la Estrella (Chucena)

19:40 horas. Virgen del Valle (La Palmda del Cdo.)

19:45 horas. Virgen del Mayor Dolor (Aracena)

19:50 horas. Virgen de los Remedios (Villarrasa)

19:55 horas. Virgen de la Peña (La Puebla de Guzmán)

20:00 horas. Virgen del Socorro (Rociana del Cdo.)

20:05 horas. Virgen de los Ángeles (Alájar)

20:10 horas. Virgen de la Esperanza

20:15 horas. Virgen de la Soledad (Ayamonte)

20:20 horas. Virgen de los Milagros (Palos de la Frontera)

20:25 horas. Virgen de las Angustias (Ayamonte)

20:30 horas. Virgen de la Bella (Lepe)

20:35 horas. Virgen de Montemayor (Moguer)

20:40 horas. Virgen de la Cinta

Al abandonar el recorrido oficial por la Plaza del Punto, los diferentes cortejos regresarán a sus templos por la Alameda Sundheim y la calle Padre Marchena.

¿Cuáles son las vírgenes que participan en la Magna Mariana de Huelva 2025?

La Magna Mariana de Huelva 2025 reunirá en las calles de la ciudad onubense a las hermandades sacramentales de la capital y a las vírgenes coronadas de la provincia. Las imágenes marianas coronadas que no estarán presentes en este acontecimiento son la Virgen del Rocío y la Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado, precisamente las dos únicas que fueron coronadas antes de la creación de la Diócesis de Huelva en 1954.

Vírgenes que participan en la Magna Mariana de Huelva 2025 Parroquia de San Sebastián - Huelva Virgen de la Paz Recorrido: salida (15:45 horas), Doctor Cantero Cuadrado, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesus de la Pasión, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (19:50 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Parque Alonso Sanchez, M. Rodríguez Zamora, Pasaje Cristo de la Sangre, José María Patiño Avenida Federico Mayo, Cantero Cuadrado y entrada (22:15 h) Parroquia de Santa Teresa de Jesús – Huelva Virgen de los Dolores Recorrido: salida (15:00 h), Plaza del Perdón, Avenida Virgen de los Dolores, Avenida Manuel Siurot, Plaza Ivonne Cazenave, San Andrés, Alonso Barba, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael Lopez, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (19:55 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, San Andrés, Plaza Ivonne Cazenave, Avenida Manuel Siurot, Nicaragua, Avenida Virgen de los Dolores, Plaza Cristo del Perdón y entrada (01:30 h) Iglesia de Nuestra Señora de la Merced – Huelva Virgen de los Dolores Recorrido: salida (16:50 h), Rampa, Plaza de la Merced , Paseo Independencia, San José, Isabel II, Jose Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:00 h), Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Paseo de Independencia, Plaza de la Merced-Lateral de Buenos Aires, Plaza de la Merced-Lateral de Vásquez Limón, Porche Catedralicio y entrada (23:30 h) Parroquia de San Francisco de Asís – Huelva Virgen de la Salud Recorrido: salida Ermita de la Soledad (17:45 h), Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesús de la Pasión, Plaza de la Soledad, Virgen del Refugio, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (20:05 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Cristo de las Tres Caídas, Cantero Cuadrado, Federico Mayo, Juan de la Plaza, Juan Niño, García Sarmiento, Ismael Serrano, Virgen del Amor, Almonaster la Real, Puebla de Guzmán, Isla Cristina, Cataluña, Arizona, Ecuador, Chile, Jabugo, Rio Guadaira, Rio Salado, Rio Guadiana, Rio Piedras, Rio Chanza, Rio Guadalquivir y entrada en San Francisco de Asís (02:00 h) La Palma del Condado María Auxiliadora Recorrido: Salida iglesia Cristo de la Misericordia (17:55 h), Pasaje, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:10 h), Berdigón, Alonso Sanchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Jose Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y entrada en la iglesia de la Merced (23:55 h) Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús – Huelva Virgen del Rosario Recorrido: salida (15:50 h), Presbítero Pablo Rodríguez, Avenida Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:15 h), Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle G, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y entrada (23:45 h) Parroquia de la Purísima Concepción – Huelva Virgen de la Amargura Recorrido: salida (17:15 h), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Jesús Nazareno, Carmen, Tendalera, Jesús del Calvario, Periodista Luca de Tena, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:20 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, Méndez Núñez y entrada (22:45 h) Parroquia de San Pedro – Huelva Virgen del Refugio Recorrido: salida (18:05 h), Porche de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de CajaSol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (20:25 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Madreana, Virgen del Refugio, Plaza de la Soledad, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y entrada (22:15 h) Parroquia de la Purísima Concepción – Huelva Virgen de los Dolores Recorrido: salida (18:05 h), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:30 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, Santa María, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y entrada (23:15 h) Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús – Huelva Virgen de la Victoria Recorrido: salida (16:15 h), Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:35 h), Alameda Sundheim, Ramón Franco, Escultora Miss Whitney, Echegaray, Avenida de Guatemala, Subida Barrio Reina Victoria, Circunvalación, Calle G, Roque Barcia, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y entrada (00:45 h) Chucena Virgen de la Estrella Recorrido: salida desde la iglesia de la Merced (17:30 h), Rampa, Plaza de la Merced, Paseo Independencia, San José, Isabel II, José Nogales, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:40 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Hernán Cortes, Rascón, Bocas, Placeta, José Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y entrada en la iglesia de la Merced (00:25 h) La Palma del Condado Virgen del Valle Recorrido: salida desde la parroquia de San Pedro (18:30 h), Porche, Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de CajaSol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (20:45 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Pasaje, Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y entrada en la parroquia de San Pedro (23:10 h) Aracena Virgen del Mayor Dolor Recorrido: salida de la iglesia de la Esperanza (17:35 h), Virgen de la Esperanza, Plaza Niña, Santa María, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (20:50 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, Virgen de la Esperanza y entrada en la iglesia de la Esperanza (22:10 h) Villarrasa Virgen de los Remedios Recorrido: salida de la parroquia de San Pedro (18:55 h), Licenciado Juan A. de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (20:55 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora y entrada en la parroquia de San Pedro (22:30 h) Puebla de Guzmán Virgen de la Peña Recorrido: salida desde la parroquia de la Purísima Concepción (19:25 h), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:00), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, José Nogales, Isabel II, San José, Amado de Lázaro, Doctor Vázquez Limón, Plaza de la Merced, Porche Catedralicio y entrada en la iglesia de la Merced (00:45 h) Rociana del Condado Virgen del Socorro Recorrido: salida desde la parroquia de la Purísima Concepción (18:40 h), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:05 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, obernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas (lateral Gallo Negro), Méndez Núñez y entrada en la parroquia de la Purísima Concecpión (23.40 h) Alájar Virgen de los Ángeles Recorrido: salida desde la parroquia de San Pedro (19:10 h), Licenciado Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de la Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (21:10 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, La Fuente, Plaza de San Pedro, Licenciado Juan A. de Mora, Porche de San Pedro y entrada en la parroquia de San Pedro (22:50 h) Iglesia de Santa María de la Esperanza – Huelva Virgen de la Esperanza Recorrido: salida (18:45 h), Virgen de la Esperanza, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:15 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, Virgen de la Esperanza y entrada (22:40 h) Ayamonte Virgen de la Soledad Recorrido: salida desde la Ermita de la Soledad (19:00 h), Plaza Virgen de las Angustias, Pasaje, Jesús de la Pasión, Plaza de la Soledad, Virgen del Refugio, Madreana, La Fuente, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (21:20 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, Plaza de los Litris, Jesús de la Pasión, Pasaje, Plaza Virgen de las Angustias y entrada en la Ermita de la Soledad (23:15 h) Palos de la Frontera Virgen de los Milagros Recorrido: salida desde la parroquia de la Purísima Concepción (19:10 h), Méndez Núñez, Plus Ultra, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:25 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Avenida de Italia, Rascón, Bocas, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y entrada en la parroquia de la Purísima Concepción (00:15) Ayamonte Virgen de las Angustias Recorrido: salida desde la Ermita de la Soledad (19:15 h), Plaza Virgen de las Angustias, Callejón del Santo Entierro, San Andrés, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (21:30 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Alonso Barba, San Andrés, Callejón del Santo Entierro, Plaza Virgen de las Angustias y entrada en la Ermita de la Soledad (23:40 h) Lepe Virgen de la Bella Recorrido: salida desde la iglesia del Calvario (19:00 h), Jesús del Calvario, Tendalera, Carmen, Jesús Nazareno, Placeta, Bocas, Rascón, Hernán Cortes, Rico, Espronceda, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:35 h), Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, San Cristóbal, Alfonso XII, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Plaza Coto Mora, Gobernador Alonso, Hernán Cortes, Rascón, Periodista Luca de Tena, Jesús del Calvario y entrada en la iglesia del Calvario (00:25 h) Moguer Virgen de Montemayor Recorrido: salida desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (17:30 h), Presbítero Pablo Rodríguez, Avda. Federico Molina, Avenida Federico Mayo, Mackay Macdonald, Plaza de los Litris, Pablo Rada, Plaza Quintero Báez, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de Cajasol), Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Plaza del Punto (21:40 h), Monumento Virgen del Rocío, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Circunvalación, Calle B Barrio Obrero, Federico Molina, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Puebla de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez y entrada en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (01:30 h) Santuario de la Virgen de la Cinta – Huelva Virgen de la Cinta Recorrido: salida desde la parroquia de San Pedro (19:35 h), Porche, Juan Agustín de Mora, Plaza de San Pedro, Daoiz, Paseo de Santa Fe, Puerto, Plaza de la Vera+Cruz (lateral de La Rosaleda), Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, RECORRIDO OFICIAL, Padre Marchena (21:45 h), Fernando el Católico, Palos, Plaza Quintero Báez, Puerto, Paseo de Santa Fe, Daoiz, Plaza de San Pedro, Juan Agustín de Mora, Porche y entrada en la parroquia de San Pedro (23:50 h)

El orden de paso por el recorrido oficial de la Magna Mariana de Huelva 2025 viene determinado por la antigüedad de las coronaciones en sentido decreciente. De esta manera, la primera coronación canónica de la Diócesis de Huelva fue la de la Virgen de Montemayor, patrona de Moguer. No obstante, la organización prefirió que cerrase el cortejo la Virgen de la Cinta, patrona y alcaldesa perpetua de la capital onubense.