Martes Santo de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Martes Santo en Huelva. Hasta cuatro hermandades procesionan durante esta jornada por las calles de la ciudad. La Hermandad de los Estudiantes realizará su estación de penitencia desde San Sebastián, la Lanzada deslumbrará un año más con su imponente misterio por las Colonias y la Hermandad de La Salud hará lo propio desde su barrio de Pérez Cubillas. La Hermandad de Pasión completa la nómina del día con su extenso cortejo.

