Sólo hay una candidatura para presidir el Consejo de Hermandades de la Semana Santa de Huelva

Sin novedades en el proceso electoral del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas para presidir el máximo organismo cofrade, el actual presidente, Antonio González, encabeza la única lista presentada a estos comicios.

De esta manera Antonio González afrontaría su cuarto mandato consecutivo al frente del Consejo de Hermandades desde que llegara a la presidencia en el año 2012. Una continuidad que cuenta con el visto bueno del obispado de Huelva, ya que según los estatutos vigentes del Consejo de Hermandades no se podría estar al frente de la institución más de dos legislaturas seguidas. También cuenta Antonio González con el respaldo del pleno de hermanos mayores, quienes el pasado curso cofrade firmaron una carta unánimemente de apoyo al presidente, solicitando a palacio su continuidad al frente del Consejo.

Se mantendrá exactamente la misma junta de gobierno que se encuentra ahora mismo al frente del Consejo de Hermandades s. b.

La candidatura aprobada por el vicario general de la Diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez, queda conformada por Antonio González García como presidente, Agustín Cruzado Martín como vicepresidente, Toribio Suero Díez como Secretario, José Manuel de la Lastra Buades como Tesorero y Manuel Quintero Caracuel, Francisco Vivas Vizcaya, Javier Pérez Blanco, Rafael Molina Ferradanes y Diego Mazo Espinosa como vocales. Exactamente la misma junta de gobierno que se encuentra ahora mismo al frente del Consejo.

Difusión del programa

Una vez cumplido el plazo de presentación de candidaturas, el proceso electoral continuará con la campaña electoral hasta el próximo martes 28 de octubre, un tiempo destinado a la difusión del programa y propuestas del candidato.

El cabildo de elecciones tendrá lugar el miércoles día 29 en la sede del Consejo de Hermandades, sita en el Centro Javier de la ciudad de Huelva. Será entonces cuando los hermanos mayores de las 27 hermandades que integran el pleno refrendarán con su voto la continuidad de Antonio González.