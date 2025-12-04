La Semana Santa de Huelva ya cuenta con su colección de HolyCards

Los coleccionistas onubenses están de enhorabuena. Tras su paso por la Romería del Rocío la pasada primavera, las famosas Holycards llegan a la Semana Santa de Huelva con una cuidada colección que invitará a onubenses y cofrades de toda España a conocer nuestra Semana Santa, poniendo en valor la historia de nuestras hermandades y el sentir y fervor de esta tierra mariana.

El salón de planos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación de la colección. Un acto que ha contado con la presencia del concejal de cultura del Ayuntamiento de Huelva, Juan Ignacio Molina; la delegada Turismo y Andalucía Exterior y Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera; y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González. Junto a ellos han estado el CEO de HolyCards, Juan Carlos Ramos Picchi; así como miembros de hermandades, colaboradores y patrocinadores del proyecto, entre los que se encuentra este medio, Huelva24.

La colección HolyCards Huelva verá la luz este mismo viernes 5 de diciembre, en vísperas de la Navidad, y cada sobre contendrá siete cromos que podrán adquirirse al precio de 1€. Además, con la idea de colaborar con la labor social de las hermandades, la empresa promotora va a repartir 200 sobres de cromos a cada hermandad para que el dinero de su venta puedan destinarlo a a su bolsa de caridad.

La primera tirada de este nuevo coleccionable de la Semana Santa de Huelva constará de 12.000 álbumes y 6 millones de cromos, dispuestos a hacer las delicias de todos los cofrades onubenses, de jóvenes a mayores. Los álbumes constan de 54 páginas y 486 cromos, repartidos en secciones del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, así como hermandades de gloria, imágenes del Vía Crucis y fotografías históricas de la Semana Santa de Huelva. También podrán encontrarse estampas de la Magna de 2016 o de la reciente Magna Mariana.

Las imágenes que ilustran los cromos son obra del fotógrafo onubense David Infante. Cada cromo cuenta con un código QR que ofrece información histórica y artística de cada pieza Como en todas las colecciones anteriores de HolyCards, habrá ediciones especiales y cartas limitadas que añadirán un valor exclusivo a la colección.

«La Semana Santa de Huelva pasa por el mejor momento de su historia sin lugar a dudas, por eso Huelva tenía que contar con sus HolyCards» aseguraba el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, al tiempo que señalaba que a las hermandades esto le viene muy bien, ya que «todo el dinero que ganen las hermandades lo destinan a sus obras sociales».

El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, tomó la palabra en un acto con la presencia de muchas autoridades S. B.

Nacho Molina, concejal de Cultura, señalaba que HolyCards Huelva «es una iniciativa que permite disfrutar, aprender y compartir nuestra Semana Santa desde un formato original que conecta con todas las edades, desde los niños que empiezan a descubrir nuestras procesiones, hasta los devotos, cofrades y coleccionistas que viven con intensidad cada detalle».

Proyectos como este, ha continuado el concejal, «nos ayudan porque muchas veces necesitamos altavoces para que nos conozcan y este proyecto es un gran altavoz que sale de nuestras fronteras y van a conseguir que nuestras imágenes y nuestras hermandades viajen a todas partes de Andalucía y de España»

Una app para no quedarte sin cromos

Una de las novedades que han sido presentadas junto a la colección de HolyCards es la nueva app para dispositivos móviles diseñada para convertirse en la principal herramienta de todos los coleccionistas.

El responsable de marketing de HolyCards, Antonio Urbano, ha indicado que gracias a esta app, bautizada con el nombre 'EstampitApp', todos las personas que estén realizando la colección «podrán saber gracias a la geolocalización quien tiene el cromo que a ellos les falta» facilitando así las quedadas «para realizar el tradicional intercambio que acompaña a estas colecciones».

Huelva24 es uno de los colaboradores de la colección de las Holycards de la Semana Santa de Huelva s. b.

Además, la aplicación también ofrecerá información sobre las hermandades y avisará a los coleccionistas sobre futuras quedadas que se organizarán en la ciudad de Huelva.