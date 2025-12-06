La agenda de besamanos en Huelva con motivo de la Solemnidad de la Purísima Concepción

El 8 de diciembre es uno de esos días esperados por todos. Para muchos, es un día de puente, de aprovechar para hacer el último viaje del año. Para otros significa el inicio del periodo navideño, día reservado a montar el belén y decorar la casa con las luces de Navidad.

Pero para los cofrades es uno de esos días que se marcan en rojo en el calendario. Una jornada en la que se presentan en besamano hasta ocho imágenes titulares de la ciudad y en el que Huelva siente más cerca que ningún otro día a sus grandes devociones dolorosas.

A continuación te ofrecemos en huelva24.com la guía de besamanos y cultos más relevantes de las hermandades de Huelva para este puente de la Inmaculada.

Nuestra Señora del Prado en Su Dolor (Campilla de la Virgen del Prado)

La benjamina de las hermandades de penitencia de la ciudad tiene un año más uno de sus cultos centrales con el devoto besamanos a la Virgen del Prado. La cofradía del Viernes de Dolores celebrará el día 7 de diciembre a las 17.00 horas el rezo de los Gozos de Inmaculada Concepción en su capilla, a cuyo término quedará abierto el besamanos.

El mismo continuará en la jornada del 8 de diciembre en horario de 10.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, finalizando con el canto de la Salve Solemne.

La Virgen de los Ángeles, titular de la Borriquita, en besamanos s. b.

Nuestra Señora de los Ángeles (Parroquia Mayor de San Pedro)

En la Parroquia Mayor de San Pedro será la Virgen de los Ángeles la que descienda de su altar para mostrarse frente a sus devotos.

La Hermandad de la Borriquita celebrará devoto besamanos los días 7 y 8 de diciembre en horario de 09.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, quedando interrumpido durante la celebración de las misas de 10.00, 12.00 y 19.30 horas.

Nuestra Señora de la Paz (Parroquia de San Sebastián)

En el cercano templo de San Sebastián, casa del patrón de Huelva, será la Hermandad de los Mutilados la que se encuentre celebrando la festividad de la Inmaculada Concepción.

La Virgen de la Paz permanecerá expuesta en besamanos los días 7 y 8 de diciembre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas, excepto durante las misas. Para la ocasión la cofradía del Domingo de Ramos ha estrenado un nuevo dosel de cultos, realizado por el artista onubense Abraham Ceada.

Nuestra Señora de la Salud (Parroquia de San Francisco de Asís)

Estos primeros días del mes de diciembre también son intensos en el barrio de Pérez Cubillas. La Hermandad de la Salud viene celebrando en las jornadas previas a la solemnidad de la Inmaculada el triduo en honor a su titular dolorosa, la Virgen de la Salud.

Unos cultos que culminarán el día 8 de diciembre con la celebración a las 09.00 horas del Santo Rosario de la Aurora y a continuación Solemne Función, finalizando con los tradicionales Gozos de la Inmaculada. El besamanos a la dolorosa dará comienzo a las 11.00 horas, culminando con el rezo de la Salve ante la Virgen a las 20.00 horas.

Durante los días 7 y 8 de diciembre ocho imágenes de la Virgen estarán en besamanos s. b.

María Santísima de la Victoria Coronada (Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús)

El Polvorín se viste de fiesta en estos fríos días de diciembre con motivo del besamanos a la Virgen de la Victoria. La dolorosa desciende de su altar en estos días para recibir de cerca el cariño y la devoción de todos sus devotos, prolongándose el besamanos durante los días 7 y 8 de diciembre en horario de 10.00 a 21.00 horas.

Los cultos de la cofradía del Miércoles Santo se complementarán al mediodía del 7 de diciembre con la emotiva presentación de los niños ante la Santísima Virgen. Por la tarde tendrá lugar la misa en honor a la Guardia Civil, hermana honoraria de la corporación, tras la cual se interpretarán los Gozos de la Inmaculada.

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada (Iglesia de Santa María de la Esperanza)

En el centro de la ciudad será la Virgen de la Esperanza la que levante pasiones. El entorno de la Plaza Niña vive con especial intensidad estos días vísperas de la Inmaculada con el besamanos a la Virgen de la Esperanza los días 6, 7 y 8 de diciembre. El horario del sábado será de 19.00 a 20.30 horas, mientras que el domingo la iglesia permanecerá abierta en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas y el lunes lo hará de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

La Hermandad de la Esperanza celebrará el día 7 a las 23.15 horas Solemne Vigilia seguida de la interpretación de los Gozos de la Inmaculada a cargo de la Banda de CCTT Santísimo Cristo de la Expiración 'Salud y Esperanza', mientras que el 8 de diciembre a las 11.00 horas tendrá lugar la Misa Solemne en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

María Santísima de la Concepción (Iglesia de la Misericordia)

La advocación de la dolorosa de la Hermandad de la Misericordia, que aun no procesiona en la jornada del Jueves Santo, coincide con la festividad a celebrar. Por ese motivo su cofradía celebra solemne triduo los días previos al 8 de diciembre, culminando el próximo domingo a las 13.00 horas con la Solemne Función Concepcionista.

Al término de la misma la Virgen de la Concepción quedará expuesta a la devoción de sus fieles en horario de mañana y tarde en la iglesia de la Misericordia.

Soledad de María (Ermita de la Soledad)

Terminamos esta guía por los besamanos con motivo de la Solemnidad de la Purísima Concepción en la Ermita de la Soledad, con la Hermandad del Santo Entierro.

Tras una semana de gran importancia para la cofradía, en la que además de la celebración del triduo en honor a su dolorosa ha sido presentado el proyecto de recuperación del manto procesional, el broche de oro lo pondrá el besamanos a Soledad de María. La imagen permanecerá expuesta en devoto besamanos los días 7 y 8 de diciembre en horario de 11:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.