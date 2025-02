Los trenes de la vergüenza que sufre Huelva: retrasos y averías casi todos los meses

Mientras que el debate del AVE lleva mucho tiempo en la calle y parece que por fin empiezan a darse los pasos para que haya alta velocidad entre Huelva y Sevilla (el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró la semana pasada en la capital onubense que en marzo se licitría la redacción del proyecto de todos los tramos, aunque sin más fechas concretas); los ciudadanos se enfrentan a diario con unas conexiones ferroviarias que distan mucho de dar un servicio óptimo. La mejor prueba son las constantes incidencias.

En apenas Los endémicos problemas técnicos y averías que suelen tener los trenes de Renfe y Adif en las relaciones entre Huelva y Sevilla y entre Huelva y Madrid. Incidencias que no parecen tener nunca fin y que provocan que muchas personas hayan perdido vuelos o hayan llegado tarde a reuniones familiares o de trabajo debido a los continuos retrasos.

Más allá de la viabilidad y buena oportunidad que supondría para Huelva un AVE que la conectaría en tan sólo 25 minutos con Sevilla, mientras llega o no llega ese momento la sociedad onubense reclama más líneas diarias con las capitales de Andalucía y de España y también que los viajes no se eternicen y que los trenes sean más modernos y no sufran un día sí, y otro también, contratiempos en forma de falta de calefacción o aire acondicionado o de averías técnicas que provocan que los usuarios en muchas ocasiones hayan tenido que ser transbordados a otro tren o incluso que hayan tenido que realizar parte del camino en autobús.

Las dos últimas se han sucedido con un margen de tiempo inferior a las 24 horas. Así, este domingo día 2 de febrero, a las 18.48 horas, el tren Alvia Madrid con salida a las 18,05 horas y llegada a Huelva a las 22,02 horas, quedó detenido a la altura de Mora y Orgaz, en Toledo, debido a una incidencia técnica. Los pasajeros estuvieron tres horas parados y esperando a que les facilitaran un transporte alternativo.

Renfe activó otro tren desde Madrid para encaminar a los viajeros, que llegó al punto de la incidencia a las 20,44 horas. Así, a las 21,21 horas, una vez finalizado el trasbordo, el tren reanudó la marcha y llegó a destino a la 01,37 horas, lo que supuso un retraso de tres horas y 35 minutos respecto a su horario habitual.

Y debido a la incidencia del domingo, los viajeros del Alvia Huelva-Madrid de las 08,00 horas de este lunes han realizado el trayecto Huelva-Sevilla por carretera y desde esta estación a destino en tren.

El año no comenzó nada bien para esta línea Alvia que sale y llega a Huelva. Así, el pasado día 22 de enero un tren de mercancías de Renfe se quedaba parado por un avería desde las 16.45 horas en La Palma del Condado sin completar el estacionamiento, lo que provocó afecciones a los trenes de media y larga distancia que utilizaban la vía de Huelva. Este incidente se producía tan sólo horas después de que se hubiera reabierto la vía tras los daños ocasionados por el temporal.

Trabajos de arreglo en la vía entre Sevilla-Huelva el pasado día 22 de enero abc

A lo largo de varias horas, Renfe estableció un plan de transporte alternativo por carretera, por lo que los usuarios de los dos trenes Intercity, uno desde Huelva y otro desde Madrid, fueron transportados en autobús desde Huelva a Sevilla -hasta Santa Justa donde iban a coger otros trenes destino Madrid- y desde Sevilla a Huelva en el caso del que provenía desde la capital de España. Igualmente, se estableció el transporte en autobús para los viajeros de los dos trenes de media distancia afectados, de modo que hicieron el viaje desde Escacena dirección a Huelva capital.

El 7 de noviembre se produjo una salida con retraso, parada en medio de la vía de más de hora y media, transbordo a oscuras con maletas y carritos de bebés, sin que nadie les ofreciese a los usuarios nada de cena hasta las doce de la noche. El trayecto del Alvia Madrid-Huelva fue un «auténtico desastre» desde el inicio, según relataron a Huelva24 usuarios del tren que sufrieron en primera persona el accidentado viaje.

El Alvia salió ya de Madrid con un retraso de 40 minutos, y «nos tememos que ya se sabía que había algún problema con el tren, porque escuchamos a una azafata relatando». Así, tras su partida a las 18.45 horas, «cuando no llevábamos ni una hora circulando, a unos 30 kilómetros de Toledo nos paramos de repente en medio de la vía». A partir de este momento, más de hora y media sin recibir información alguna y sin que el tren se moviese, hasta que se nos dijo que el tren estaba averiado.

El mensaje que llegó a los usuarios fue que «debido a una incidencia técnica de los equipos de tracción», el Alvia se encontraba detenido y, de hecho, ya no volvió a arrancar, sino que los pasajeros tuvieron que ser trasbordados a otro tren «en mitad de la noche, a oscuras con la única iluminación de las linternas de la Guardia Civil, con familias enteras, maletas y carritos de bebés desfilando de un tren a otro», una situación que, por desgracia, no es la primera vez que se da.

Además, los usuarios se quejaron de que, pese a la situación, «hasta las doce de la noche no se nos ofreció un bocadillo y una botella de agua, por lo que si querías algo tenía que ser de tu bolsillo, en la cafetería», en un viaje que tendría que haber llegado a Huelva poco después de las diez de la noche, y que sin embargo acabó a la una y media de la mañana.

Transbordos por carretera

El pasado 14 de octubre, el tren de Media Distancia Huelva-Sevilla de las 6,30 horas registró una «avería mecánica» a la salida. Debido a esta incidencia, Renfe estableció un servicio alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros, que se han visto afectados por retrasos de dos horas como consecuencia de la misma.

Los viajeros con origen en Huelva realizaron el viaje en el Alvia Huelva-Madrid de las 8.34 horas, es decir, con dos horas de retraso hacia la capital de España. Y los usuarios del Media Distancia con destino a la capital andaluza y origen en La Palma del Condado, Villarrasa (Huelva) o Carrión (Sevilla) hicieron el trayecto por carretera (en autobús) hasta el destino.

El día 1 de dicho mes una nueva incidencia en el tren Huelva-Sevilla obligó a que los pasajeros fueran trasladados en autobús desde la estación de tren.

En esta ocasión fue un incendio próximo a la vía lo que provocó el corte de tensión de la catenaria entre La Palma del Condado y Escacena, provocando la interrupción de la circulación desde alrededor de las 13.30 horas. Aunque el incendio quedó extinguido a las dos y media de la tarde, reestableciéndose la tensión, se vieron afectados varios trenes de media distancia, con retrasos sobre la hora prevista de salida/llegada y necesidad de trasladar a los pasajeros en autobús hasta Huelva.

El 14 de agosto el tren Intercity Madrid-Huelva, que tenía que llegar a la capital onubense a las 14.00 horas, se detuvo a la altura de Sevilla.

Los usuarios difundieron sus quejas a través de las redes sociales y audios de whatsapp, donde relataron que el tren ha estado detenido más de dos horas, sin aire acondicionado ni agua ni información de cuando iba a reemprenderse la marcha.

Mensaje a Óscar Puente

Desde la cuenta @MinDeLaVerdad se enviaba un mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente: «Hola @oscar_puente_. Estamos en el tren Madrid-Huelva que lleva averiado 2 horas cerca de Sevilla sin aire acondicionado y sin agua. ¡Suelta el puto palo del golf y arregla esto!».

«La gente está dentro del tren agobiadísima por el calor», describió otro usuario de este tren en un audio sobre el ambiente dentro del tren averiado.

Y el 17 de julio los viajeros del tren Alvia Huelva-Madrid de las 08.34 horas tuvieron que realizar en autobús por el desplazamiento desde Huelva a Sevilla por avería «del material».

Según informaron desde Renfe, una vez llegados a la estación de Santa Justa en Sevilla, los afectados pudieron continuar su viaje hacia Madrid en otro tren Alvia. Los usuarios tuvieron que esperar en la estación de tren de Huelva «una hora y media» hasta la llegada del autobús que los trasladó hasta Sevilla.