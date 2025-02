Iván Food va a un kiosco de Punta Umbría y la lía con uno de sus retos: «¡Madre mía!»

Iván Toro, más conocido como 'Iván Food', ha vuelto a liarla con uno de sus retos. Esta vez, el creador de contenido gastronómico visitó un kiosco de Punta Umbría en el que quedó deslumbrado con la amplísima variedad de pasteles y bollería que venden. Allí se le presentó un nuevo desafío extremo, propuesto por el propio encargado del kiosco.

Por lo general, 'Iván Food' suele salir victorioso de sus retos, cuando se propone comer ingentes cantidades de comida mientras se cronometra. Sin embargo, hay casos en los que no puede afrontarlos, siendo esto justo lo que le sucedió en este kiosco de Punta Umbría.

Así fue el reto de 'Iván Food' en un kiosco de Punta Umbría

En concreto, el kiosco de Punta Umbría que visitó 'Iván Food' fue 'Desavío El Chico', el cual se ubica en el número 90 de la calle Fragata. En un vídeo subido a TikTok por este creador de contenido gastronómico, se ve cómo el dependiente le anima a asumir el reto de comerse una caja entera de palmeras de hojaldre con pepitas de chocolate. En total, serían doce las palmeras que se tenía que comer 'Iván Food' para salir victorioso de ese reto, el cual aceptó en un primer momento.

Sin embargo, no fue capaz de superar este reto. De hecho, solo se comió una de las doce palmeras que componían la caja. «Ojú, ¡qué palmera! Venga ya, hombre. Yo me voy ya«, dijo 'Iván Food'. El dependiente le preguntó si, entonces, no iba a comerse la caja entera, a lo que el influencer le respondió negativamente.