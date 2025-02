Un francés prueba las gambas de Huelva por primera vez y esto es lo que opina: «Está rico, pero...»

Andalucía es un lugar ideal para vivir experiencias gastronómicas únicas, como le ha ocurrido recientemente a un joven francés que decidió probar suerte con la comida típica de nuestra tierra y vivió una de esas situaciones que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El vídeo en cuestión ha sido compartido por el propio francés en su cuenta de TikTok (@elrealclem), donde se le puede ver probando diferentes productos de la gastronomía andaluza como el cocho frito o las gambas blancas de Huelva.

«¿Choco...chocolate?»

El primero de estos platos fue el choco frito.«¿Choco... chocolate?» , bromea el francés, que tras probar un trozo, comenta que es muy blandito, que tiene buen sabor y que le gusta. Se muestra encantado y le da una calificación de 9/10. Pero lo mejor, sin duda, estaba por llegar.

El turno de las gambas

Cuando llega el turno de las gambas, su amigo comenta: «Esto es un manjar», a lo que nuestro pobre amigo no entendió nada y se quedó mirándolo como cara extraña. El joven francés, decidido, se dirige a comérselas y no creerás lo que pasó.

La quiso pelar... ¡Con un tenedor y un cuchillo! Esto, lógicamente, dejó incrédulo a su amigo, que rápidamente le dijo: «Esto se come con las manos» y se apresuró a explicarle a su amigo cómo se comían las gambas: «se quitan las patitas...». Se ve que no le debió de gustar mucho eso de comer con las manos, un 6/10 es la calificación que le da para la gamba de Huelva. «Es rico, pero no me gusta»

Su opinión el salmorejo

No muy convencido de las gambas, pasó al «salmojero», uno de los platos estrellas de nuestra gastronomía local. Aquí sí cambió su punto de vista. «¿El salmojero se come frío?», pregunta, «no si quieres lo metes en el microondas», le respondió su amigo. Acto seguido, le da una cucharada, lo prueba y dice: «es rico, me gusta», con una valoración de 9/10.