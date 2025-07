Juan José, mecánico, sobre los coches que no tienen varilla de aceite: «Si algún fabricante me escucha...»

Juan José, mecánico, habla sobre los coches que no tienen varilla de aceite

El aceite del motor es fundamental para que el coche funcione bien. Lubrica las piezas internas, evita que se desgasten y ayuda a mantener la temperatura del motor bajo control. En este sentido, si el nivel de aceite es bajo o está en mal estado, el motor puede sufrir daños graves. Por eso es importante revisarlo regularmente.

Hasta hace poco, lo habitual era comprobar el nivel de aceite con una varilla que va dentro del motor. Se sacaba, se limpiaba, se volvía a meter y al sacarla de nuevo se podía ver si el nivel era el correcto. Sin embargo, algunos coches modernos ya no traen esa varilla. En su lugar, el nivel se muestra en el cuadro de mandos mediante sensores electrónicos. Esta solución no termina de convencer a todo el mundo, especialmente a los mecánicos. Es el caso de Juan José, de Talleres Ebenezer, quien ha publicado un vídeo en TikTok sobre este asunto.

Esto es lo que dice un mecánico sobre los coches que no tienen varilla de aceite

«Hay muchos coches que no tiene varilla de aceite. Vas a buscar una, para echarle, para ver el nivel, y no tienen. Con lo fácil que es poner una varillita, que lo sacas, ves el nivel bien de forma manual y no hay errores«, comienza diciendo Juan José en este vídeo.

Continuando, este mecánico sevillano dice con ironía que «a muchos coches le estorbarán la varilla y no lo ponen. Lo ponen digital, electrónico, para que tú lo veas en el cuadro, y Volvo es el tipiquito que te dice 'falta 0,2 litros de aceite, cosa que dependiendo de muchas situaciones puede ser exacto o no, y con el tiempo se vuelve un poco impreciso«.

Por todo ello, Juan José termina el vídeo haciendo una petición: «Así que, por favor, si algún fabricante me escucha, poned una varilla en vez de un sensor. Que, aunque en el cuadro te lo indique de forma más cómoda, es mucho más exacto y más seguro a largo plazo, tener una varillita, que lo sabe mirar todo el mundo, en vez de en el cuadro un testigo que, como falle, ya te vuelve loco«.