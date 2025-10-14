Nueva manifestación convocada por la Plataforma 'Huelva con Palestina'

La Plataforma 'Huelva con Palestina' ha convocado una nueva manifestación este miércoles 15 de octubre. A las 19.00 horas saldrá desde la rotonda de los bomberos y finalizará en la puerta del Ayuntamiento de la capital onubense.

En un comunicado enviado a los medios, desde la plataforma señalan que tiene el convencimiento de que ante el genocidio «hay que bloquearlo todo por Palestina». El lema de esta nueva manifestación por las calles de Huelva será 'Contra el genocidio, por una paz sin impunidad'.

«Apoyamos la huelga general de 24 horas convocada por una gran cantidad de sindicatos en todo el Estado español. Solo las y los trabajadores pueden conseguir parar la producción, impedir las salidas comerciales con el Estado sionista de Israel y obligar a nuestros gobiernos a romper cualquier tratado, acuerdo o comunicación con el Estado genocida de Israel», destacan desde la Plataforma 'Huelva con Palestina'.

Miembros de la plataforma Marea Palestina Huelva durnate el encierro convocado en la Escuela de Arte León Ortega h24

Secundando las huelgas y paros

También indican que hacen «un llamamiento a la jornada de lucha del miércoles 15 de octubre, secundando las huelgas y paros convocados, y participando en las acciones y actividades reivindicativas programadas por los sindicatos y movimientos sociales», y confían en que haya una masiva participación por las calles de la capital onubense.