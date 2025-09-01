Un millar de personas replica en Huelva la flotilla de apoyo a Palestina

La plataforma Huelva por Palestina convocó la tarde del domingo una concentración para apoyar la Flotilla Global Sumud de apoyo al pueblo palestino contra el genocidio de Israel, replicando en la capital onubense la iniciativa que, desde junio, viene organizando un grupo de personas para embarcarse con el objetivo de acabar con el bloqueo de ayuda.

Estos activistas, entre los que se encuentran, por ejemplo, Greta Thunberg o Ada Colau, partieron este domingo desde el puerto de Barcelona con la intención de llegar a la franja de Gaza y romper allí el bloqueo humanitario que Israel está imponiendo al pueblo palestino. «Llevan recursos básicos, pero también van cargados de humanidad y esperanza para la población Palestina que está sufriendo el genocidio y la expulsión de su tierra por parte del estado de Israel», trasladan desde la plataforma Huelva con Palestina.

Coincidiendo con la salida de los barcos de la Flotilla Global Sumud se convocaron concentraciones en multitud de países y en ciudades de toda España. En Huelva, la plataforma onubense se ocupó de convocar a más de mil personas que este domingo mostraron su apoyo al pueblo palestino en lo que consideran un «genocidio trasmitido en directo que debe estremecer al mundo».

En el paseo de la Ría

Junto al muelle de la Riotinto Company, el despliegue de una bandera palestina gigante acompañó a las distintas manifestaciones y cánticos que la multitud coreaba para trasladar su rechazo a «los crueles asesinatos que el estado israelí está cometiendo en Palestina con la intención de expulsarlos de su propia tierra».

La concentración en Huelva tuvo lugar en el paseo de la Ría h24

Desde la plataforma instan a todos los estados a romper relaciones con Israel como muestra de repulsa por su actitud, y agradecen el multitudinario apoyo que la convocatoria tuvo en el día de ayer.