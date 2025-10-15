Accidente en Huelva: Muere un motorista tras salirse de la vía en Villanueva de los Castillejos

El piloto, de 49 años de edad, falleció en el acto en el accidente en la carretera A-490 sobre las 15.20 horas

El siniestro ha tenido lugar en la A-490
R. U.

Un motorista de 49 años ha fallecido este miércoles tras salirse de la vía en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, según informa el 1-1-2.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 15.20 horas una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de una moto en la A-490, a la altura del kilómetro 11, sentido Villanueva de los Castillejos, siniestro en el que había resultado herido el motorista.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

A su llegada, los servicios sanitarios sólo han podido confirmar el fallecimiento del motorista.

