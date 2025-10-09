Vuelve a arder el asentamiento del polígono San Jorge de Palos, con medio centenar de chabolas calcinadas

Un nuevo incendio ha vuelto a golpear esta madrugada al asentamiento de infraviviendas situado en el polígono industrial San Jorge, en Palos de la Frontera, donde entre 50 y 60 chabolas han resultado afectadas, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El 112 recibió a las 4.20 horas la primera de varias llamadas que alertaban de un fuego en el asentamiento. Desde el centro coordinador se activó de inmediato al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Cruz Roja.

Los bomberos han indicado que el incendio se encuentra ya controlado, aunque las llamas han arrasado buena parte de las chabolas. Los servicios sanitarios desplazaron dos equipos médicos que atendieron a una mujer de 46 años por una crisis de ansiedad, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Por el momento, no constan más personas heridas ni evacuadas, y se investigan las causas del siniestro.

Apenas dos semanas del anterior

Este suceso se produce apenas dos semanas después de otro incendio registrado en el mismo asentamiento, donde el pasado 21 de septiembre ya se calcinaron unas 70 chabolas y una superficie aproximada de cuatro hectáreas se vio afectada por las llamas.

En aquella ocasión, siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría trabajaron durante horas para sofocar las llamas y refrescar la zona.

El asentamiento de Palos de la Frontera, uno de los más grandes de la provincia de Huelva, vuelve así a quedar gravemente dañado por un nuevo siniestro, mientras la Junta de Andalucía continúa trabajando en la elaboración de un censo exhaustivo de los asentamientos existentes en la provincia.