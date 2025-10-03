Denuncian la muerte de una llama en la Feria de Cartaya "tras varias horas agonizando sin ser atendida"

La muerte de una llama expuesta en un pabellón de la Feria de Cartaya en la tarde de este viernes ha indignado a un grupo de asistentes al evento. Denuncian que el animal ha estado «durante horas agonizando sin ser atendido y delante de todo el mundo».

Una de estas personas que ha estado en la zona de jaulas de la carpa donde los animales están siendo exhibidos ha asegurado a Huelva24 que se ha vivido una «desagradable situación» y que muchas de las personas que han pasado por allí, principalmente «familias con niños», han sentido el dolor de ver a la llama agonizando al menos dos horas sin que ningún representante de la empresa que lo ha traído, Aires Africanos, operario municipal o agentes de Policía o la Guardia Civil haya hecho nada, pese a los requerimientos realizados. El animal parecía enfermo y murió sin ser atendido a tiempo. "La organización ha brillado por su ausencia", ha subrayado.

La llama enferma que finalmente murió sin ser atendida a tiempo y el exterior de la carpa donde se encontraba H24

Al menos dos horas de agonía

«Calculo que la llama ha estado agonizando al menos entre las cinco de la tarde y las siete, que es cuando ha venido un veterinario de la Diputación de Huelva y ha certificado la muerte. Es una vergüenza», ha expuesto uno de los testigos, que ha lamentado que no ha habido ninguna persona a cargo de los animales. Únicamente ha estado allí puntualmente un trabajador que «se ha pasado sólo a darles de comer».

Otro testigo ha asegurado que cuando se esperaba al veterinario si se ha cerrado el paso al pabellón, por lo que el momento de la muerte del animal no ha sido público. No obstante, ha recalcado que «si es para estar así es mejor que no se expongan animales. No hay derecho a que se den estas situaciones en pleno siglo XXI».

Estas personas aseguran que van a denunciar ante la Guardia Civil lo ocurrido, que consideran un claro caso de maltrato animal. «Lo denuncio igual que cuando pasa en El Rocío con los caballos», resalta uno de los denunciantes, que ha considerado que todos los animales se encuentran en jaulas muy pequeñas y condiciones que no son las adecuadas.

La agonía de la llama no sólo la han padecido las personas que pretendían al pasar por allí disfrutar animales que no ven habitualmente y se han encontrado una escena dantesca, pues la cruda situación «también la ha pasado otra llama que tenía al lado».

Finalmente el animal muerto ha sido retirado en un remolque.