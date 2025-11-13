Tres detenidos por matar de una brutal paliza a un vecino de Bollullos

La Guardia Civil ha detenido a tres miembros de una banda dedicada a perpetrar asaltos por el homicidio de una persona en Bollullos Par del Condado. El cadáver de la víctima fue hallado en su propio domicilio el pasado 9 de noviembre con evidentes signos de violencia.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del fallecido, por parte de su padre, los agentes iniciaron una investigación que reveló que tres personas entraron en casa de la víctima, que en ese momento se encontraba sola, y que la inmovilizaron y le propinaron una serie de golpes y patadas con gran violencia.

La investigación mostró que los autores pertenecían a un grupo delictivo dedicado a la comisión de robos con violencia en distintas localidades, que se caracterizaba por actuar con violencia extrema.

Detenciones

Una vez localizados, los tres presuntos autores han sido detenidos. Dos de las detenciones se han producido en una nave contigua a la autovía A-49 y una tercera detención ha tenido lugar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), donde esta persona estaba trabajando.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS). Ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Palma del Condado (Huelva) Plaza nº 1 y la Fiscalía, siendo decretado el ingreso en prisión de los tres detenidos.