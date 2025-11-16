Gran rescate en mitad de la borrasca Claudia: Salvan en Almonte a tres personas antes de que su coche fuera arrastrado por un arroyo

La Policía Local de Almonte, Guardia Civil y efectivos de Bomberos realizaron en coordinación el rescate de dos adultos y un menor de 11 años en el arroyo de Santa María de Almonte, a su paso en el camino de la Cerca.

Dicho rescate fue «complicado y bastante arriesgado», indica la Policía Local almonteña en sus redes, debido a la fuerza de caudal. El vehículo se encontraba en el mismo paso con sus tres ocupante en lo alto del vehículo. «Fueron momentos angustiosos» para ellos y los efectivos allí desplegados, dado «el peligro y el riesgo de qué el vehículo fuese arrastrado por la corriente».

Las dos patrullas existentes en el municipio, una de las cuales se tuvo que trasladar desde Matalascañas, realizaron junto con Bomberos y Guardia Civil «un trabajo encomiable», pudiendo rescatar en un principio al menor y posteriormente a los dos adultos que sí fueron arrastrados por la fuerza del agua junto con el vehículo, pero gracias al trabajo conjunto de los efectivos desplegados fueron rescatados.

Las personas rescatadas presentaban crisis de ansiedad e hipotermia y fueron trasladados al centro de salud.