Narcotráfico en Huelva: Así sonaron los tiros durante la interceptación de una narcolancha en el río Piedras

Testigos directos de una operación antidroga en El Rompido. Este sábado el temporal de lluvia y viento dibujaba una mañana fea en el núcleo costero onubense. En una de las terrazas de los bares que miran a la ría contemplaban las nubes negras que se retorcían sobre sus cabezas cuando los extraños movimientos evasivos de una narcolancha y la persecución de otra embarcación de la Guardia Civil llamó su atención y deciden grabar un video.

La mirada de la cámara se dirige a la ría y se amplía y se ve cómo las embarcaciones se detienen. «Se han parado las dos», dice una persona y a continuación varios dicen «tiros, tiros, ay, ay, ay». Alguien al fondo advierte alertando que «una bala llega aquí».

Es la visión desde la orilla de una operación contra el narcotráfico iniciada por la Guardia Civil en el Puerto del Terrón. La embarcación emprendió la huída y le siguió la de la Benemérita hasta que logró interceptarla en la ría del Piedras. Entonces cayó al agua un agente de la Guardia Civil y sus compañeros realizaron disparos disuasorios al aire para evitar un posible atropello. Finalmente el agente resultó ileso y los tres tripulantes de la narcolancha resultaron detenidas.