Desarticulado en Lepe un grupo que distribuía drogas y permitía su consumo en un local

Vehículos intervenidos en la operación
M. C.

La Guardia Civil ha desarticulado en Lepe un local utilizado como punto de venta y consumo de drogas y ha detenido a cinco personas acusadas de un delito contra la salud pública. La investigación, desarrollada en el marco de la operación Green Mountain, ha permitido poner fin a un foco de narcotráfico que generaba una importante alarma social en un barrio de la localidad.

La actuación comenzó tras las quejas vecinales por el constante trasiego de personas drogodependientes en la zona y el incremento de pequeños hurtos y robos, presuntamente cometidos por consumidores para costear sus dosis.

Las pesquisas confirmaron la existencia de un establecimiento que, además de vender sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades, permitía el consumo en su interior. El lugar se había convertido en un punto de concentración de personas adictas, afectando a la convivencia y a la seguridad del vecindario.

Servicio de 'telecoca'

Además de la venta directa, el grupo había implementado un servicio de reparto conocido como «telecoca», mediante el cual los consumidores podían realizar encargos por teléfono o mensaje para recibir la droga en sus domicilios o en puntos acordados del municipio y su entorno.

La operación culminó este mes de octubre con tres registros —uno en el local y dos en viviendas—, donde los agentes intervinieron numerosas dosis de cocaína, heroína y hachís preparadas para la venta, un arma de fuego con munición, dinero en efectivo y dos vehículos utilizados para el servicio de reparto. También se recuperaron objetos sustraídos por consumidores.

Dos de los cinco detenidos han ingresado en prisión por orden judicial, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido dirigida por el área de Investigación de la Guardia Civil de Lepe, con el apoyo de unidades de USECIC, Servicio Cinológico, GRS, Servicio Fiscal y agentes de Seguridad Ciudadana de la 5ª Compañía.

