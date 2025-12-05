El desalojo de los narcopisos del entorno de la plaza de toros de Huelva acaba con dos detenidos

El desalojo de los narcopisos ubicados en el entorno de la plaza de la Merced de Huelva se saldó este jueves con la detención de dos personas, según ha confirmado la Policía Nacional. La operación Tendido, tal y como la denominaron los agentes, culminó con el desmantelamiento de un activo «punto negro» de menudeo de venta de sustancias estupefacientes situado en la calle Ayamonte, el cual presentaba un alto nivel de actividad y generaba una gran alarma social por la notable inseguridad creada en la zona.

Los agentes detuvieron a dos personas -a las que se imputa sendos delitos contra la salud pública- e intervinieron diversas cantidades de cocaína, heroína y marihuana dispuestas en dosis para su venta, así como dinero en efectivo y útiles para el corte, pesaje y distribución, además de una defensa extensible, un hacha y una pistola simulada.

Desarticulación del fumadero

La operación se desarrolló este jueves tras meses de alarma social y una vez obtenido el preceptivo mandamiento judicial para proceder a la entrada y registro de dos domicilios, uno el propio punto de venta y otro en un inmueble ubicado en la calle Díaz del Castillo, utilizado también como punto de suministro, además de almacén para la reposición de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a comienzos del mes de octubre por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Huelva, tras constatar los propios agentes del grupo correspondiente la existencia del punto de venta de droga por el constante y anómalo trasiego de personas que accedían para la adquisición de estupefacientes, en el que además, se consumía la droga adquirida, lo que se denomina en el argot policial como «fumadero».

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes localizaron también una vivienda empleada por los autores, como almacenaje de droga para su posterior reposición en el fumadero.

La causa judicial iniciada por la Policía Nacional ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, contando con la colaboración del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, con el objetivo de deshabilitar el inmueble de la calle Ayamonte como punto de venta.

Así, tras el desalojo se ha llevado a cabo el tapiado de todos los accesos al mismo, impidiendo que vuelva a ser utilizado en un futuro con fines delictivos, significándose esta coordinación entre diferentes corporaciones en la lucha contra el tráfico de drogas.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desarticulado este punto de venta, eliminando una fuente de inseguridad y tráfico de estupefacientes que afectaba gravemente a la convivencia vecinal.