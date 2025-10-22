La jueza interna al menor implicado en el apuñalamiento de un hombre en Punta Umbría y aplaza a este jueves la decisión sobre el adulto arrestado

El TSJA ha informado sobre la situación de los dos detenidos por la muerte de un hombre, apuñalado a causa de un asunto de deuda de drogas este lunes en Punta Umbría. Uno de los dos arrestados es un menor de edad, que fue puesto a disposición judicial este martes, acordando el Juzgado de Menores como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, su internamiento en régimen cerrado.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha prorrogado hasta mañana jueves la detención del adulto, por lo que no será hasta mañana cuando la jueza resuelva sobre su situación personal.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de «extrema gravedad».

Lesiones graves con un arma blanca

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se detuvo a dos personas relacionadas con la agresión.