Tres heridos en una salida de vía en la N-433 a la altura de El Repilado

Tres personas han resultado heridas de carácter leve en la madrugada de este sábado tras la salida de vía de un turismo en la carretera N-433, a la altura de El Repilado, en Jabugo.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el aviso se recibió en torno a las 5.45 horas, movilizándose inmediatamente al lugar el equipo de guardia del parque de Jabugo. Hasta la zona se desplazaron dos bomberos y un cabo, que acudieron con una bomba urbana ligera y un furgón de servicios varios.

A su llegada, los efectivos comprobaron que los tres ocupantes del vehículo presentaban heridas leves y fueron atendidos por los servicios sanitarios. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Guardia Civil, además de los sanitarios que asistieron a los heridos.