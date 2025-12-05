Accidentes en Huelva: Dos heridos tras salirse con sus camiones de la vía en Jabugo y Valverde del Camino

Fueron asistidos por los servicios sanitarios y también acudieron bomberos y guardias civiles

Muere un varón de 38 años tras salirse de la vía con su vehículo en Valdelamusa

Accidente en Huelva: Excarcelan a una mujer que se salió de la vía con su turismo en La Palma

El camión que se salió de la vía en el término municipal de Jabugo
El camión que se salió de la vía en el término municipal de Jabugo @sabhuelva
R. U.

R. U.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las últimas horas ha habido dos accidentes en la provincia de Huelva de camiones, siendo el saldo de ambos dos heridos leves, en concreto los dos conductores de los mismos.

Este viernes, alrededor de las 13.15 horas, un camión se salió de la vía en la carretera N-435. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron miembros de los servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil, además de tres bomberos del Consorcio Provincial de Huelva pertenecientes al parque de Jabugo, término municipal del accidente.

El conductor del camión resultó herido de carácter leve y se están investigando las causas del siniestro.

El accidente en la HU-3106 de un camión cisterna que transportaba gasoil
El accidente en la HU-3106 de un camión cisterna que transportaba gasoil @sabhuelva

Por otra parte, también tres bomberos del Consorcio Provincial de Huelva del parque de Valverde del Camino intervinieron este jueves por la tarde en el accidente de un camión cisterna que transportaba gasoil y también se salió de la vía.

Como consecuencia del golpe se produjo una pequeña fuga que tuvo que ser contenida en una balsa, taponando provisionalmente la fisura. El conductor se encontraba fuera, herido leve, y fue atendido por los servicios sanitarios.

El accidente tuvo lugar sobre las 16.30 horas en la carretera HU-3106, en su punto kilométrico 20 en el término municipal de Valverde y hasta allí también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

De otro lado, los bomberos del Consorcio también han intervenido esta mañana, sobre las 9.05 horas, en el incendio de una vivienda en la localidad de Moguer en la que sólo han tenido que lamentarse daños materiales.

Además, alrededor de las 11.30 apagaron un fuego que destrozó varias chabolas en Lucena del Puerto.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app