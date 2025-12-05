Accidentes en Huelva: Dos heridos tras salirse con sus camiones de la vía en Jabugo y Valverde del Camino

En las últimas horas ha habido dos accidentes en la provincia de Huelva de camiones, siendo el saldo de ambos dos heridos leves, en concreto los dos conductores de los mismos.

Este viernes, alrededor de las 13.15 horas, un camión se salió de la vía en la carretera N-435. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron miembros de los servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil, además de tres bomberos del Consorcio Provincial de Huelva pertenecientes al parque de Jabugo, término municipal del accidente.

El conductor del camión resultó herido de carácter leve y se están investigando las causas del siniestro.

El accidente en la HU-3106 de un camión cisterna que transportaba gasoil @sabhuelva

Por otra parte, también tres bomberos del Consorcio Provincial de Huelva del parque de Valverde del Camino intervinieron este jueves por la tarde en el accidente de un camión cisterna que transportaba gasoil y también se salió de la vía.

Como consecuencia del golpe se produjo una pequeña fuga que tuvo que ser contenida en una balsa, taponando provisionalmente la fisura. El conductor se encontraba fuera, herido leve, y fue atendido por los servicios sanitarios.

El accidente tuvo lugar sobre las 16.30 horas en la carretera HU-3106, en su punto kilométrico 20 en el término municipal de Valverde y hasta allí también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

De otro lado, los bomberos del Consorcio también han intervenido esta mañana, sobre las 9.05 horas, en el incendio de una vivienda en la localidad de Moguer en la que sólo han tenido que lamentarse daños materiales.

Además, alrededor de las 11.30 apagaron un fuego que destrozó varias chabolas en Lucena del Puerto.