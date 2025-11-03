El impresionante hotel cerca de Huelva donde puedes dormir en un convento del siglo XVI con vistas a la sierra

A casi dos horas en coche desde la capital onubense se esconde un alojamiento que parece detenido en el tiempo. El Hotel Boutique Convento San Diego, en Fuentes de León (Extremadura), ofrece una experiencia única: dormir entre muros de piedra del siglo XVI y disfrutar, al despertar, de unas vistas espectaculares a la dehesa extremeña, un entorno natural de encinas, montes y aire puro.

Este antiguo convento franciscano, rehabilitado con mimo, conserva su esencia histórica sin renunciar a las comodidades de un hotel moderno. Sus claustros, sus bóvedas y su antigua iglesia -hoy convertida en salón de eventos- son solo parte del encanto de un alojamiento que combina historia, naturaleza y silencio en un mismo lugar.

Perfecto para una escapada tranquila o un fin de semana romántico, el Convento San Diego ha sabido ganarse un nombre entre los viajeros que buscan algo más que una simple estancia: una experiencia de desconexión total en un espacio con alma.

Un convento del siglo XVI convertido en hotel boutique

El edificio que hoy ocupa el Hotel Convento San Diego fue fundado por los franciscanos en el siglo XVI. Su restauración respetó los elementos arquitectónicos originales, desde los gruesos muros de piedra hasta el patio interior con arcos de medio punto.

El alojamiento cuenta con 12 habitaciones, lo que garantiza un ambiente íntimo y sereno. Cada estancia combina materiales nobles como la madera, la piedra y la forja, con un diseño minimalista que resalta la historia del lugar. En su interior, los detalles son protagonistas: techos abovedados, ventanas que enmarcan el paisaje serrano y una cuidada iluminación que invita al descanso.

Entre sus rincones más emblemáticos destacan el claustro central, el antiguo refectorio -hoy restaurante- y la terraza panorámica, desde donde se contempla el atardecer sobre la sierra. Todo ello hace del Convento San Diego un refugio ideal para quienes buscan belleza y autenticidad a partes iguales.

Servicio de restaurante y espacio para eventos

A pesar de su origen histórico, el hotel ofrece todas las comodidades de un alojamiento moderno. Dispone de restaurantepropio con productos locales, salón con chimenea, jardines, servicio de desayuno a la carta y espacios para eventos o celebraciones privadas.

Las habitaciones, amplias y luminosas, están equipadas con aire acondicionado, televisión, wifi gratuito y baño completo. Algunas de ellas conservan antiguos elementos del convento, como vigas originales o suelos de piedra restaurados, lo que las convierte en pequeñas joyas de arquitectura rural.

En plataformas como Booking, el Convento San Diego cuenta con una valoración sobresaliente (8,9 sobre 10), destacando la amabilidad del personal, la tranquilidad del entorno y el encanto del edificio. Los viajeros coinciden en describirlo como un lugar «mágico», perfecto para desconectar del ruido y conectar con la naturaleza y la historia.

Cómo llegar desde Huelva

Fuentes de León se encuentra en el límite sur de Badajoz, muy cerca de la frontera natural con la provincia de Huelva. Desde la capital onubense se llega en casi dos horas por la N-435 en dirección a Fregenal de la Sierra.

Desde Aracena, el trayecto es todavía más corto: apenas 45 minutos en coche, atravesando la sierra por una carretera repleta de paisajes de dehesa y pueblos blancos. Si se parte desde la costa onubense, el recorrido supera las dos horas, dependiendo del punto de salida.

Una vez en Fuentes de León, el hotel se encuentra junto al centro histórico, próximo al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, una ubicación privilegiada que permite combinar la tranquilidad del convento con excursiones a la naturaleza o visitas culturales a localidades cercanas como Cumbres Mayores o Fregenal de la Sierra.