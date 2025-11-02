Un coche irrumpe entre los corredores en la 21k Ciudad de Huelva: «Me he librado por segundos»

ATLETISMO

Corredores por la Gran Vía de Huelva
Corredores por la Gran Vía de Huelva alberto díaz
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Un coche ha irrumpido esta mañana en el desarrollo de la 21k Ciudad de Huelva, en la Avenida Santa Marta. El Ayuntamiento de Huelva ha confirmado incidente y ha asegurado que únicamente ha habido un herido que ha sido atendido en el lugar y no ha necesitado ser trasladado al hospital. Indica que "un conductor saliendo de aparcamiento ha tenido un despiste" y ha chocado con los corredores.

Uno de los atletas participantes relata a Huelva24 que «me he librado por segundos». Explica que escuchó cómo el vehículo, un suv de color blanco, aceleró y al girar la cabeza hacia atrás vio «a varios atletas tirados en el suelo», hasta los que se acercó rápidamente la Policía Local.

