Un coche irrumpe entre los corredores en la 21k Ciudad de Huelva: «Me he librado por segundos»

Un coche ha irrumpido esta mañana en el desarrollo de la 21k Ciudad de Huelva, en la Avenida Santa Marta. El Ayuntamiento de Huelva ha confirmado incidente y ha asegurado que únicamente ha habido un herido que ha sido atendido en el lugar y no ha necesitado ser trasladado al hospital. Indica que "un conductor saliendo de aparcamiento ha tenido un despiste" y ha chocado con los corredores.

Uno de los atletas participantes relata a Huelva24 que «me he librado por segundos». Explica que escuchó cómo el vehículo, un suv de color blanco, aceleró y al girar la cabeza hacia atrás vio «a varios atletas tirados en el suelo», hasta los que se acercó rápidamente la Policía Local.