Narcotráfico en Huelva: Detienen a 10 personas cuando intentaban descargar 3,5 toneladas de hachís

La Guardia Civil ha detenido a diez personas cuando se encontraban descargando fardos de hachís de una embarcación próxima a la costa de Huelva. En total se han intervenido 88 fardos de hachís, con un peso de 3.520 kilos, dos vehículos y una embarcación. A los detenidos se les imputa un supuesto delito contra la salud pública.

La interceptación de la embarcación se realizó cuando los agentes detectaron una narcolancha que se aproximaba a las costas de Huelva, donde le esperaba otra embarcación panelable para indicarle la ruta precisa que debía seguir para evitar encallar en zonas de escasa profundidad.

Tras comprobar que la descarga de la droga en tierra firme iba a ser inminente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia para detener a los autores e incautar la droga.

Alijo de droga intervendio y agentes de la Guardia Civil, durante la operación H24

Durante el dispositivo, los agentes comprobaron cómo ambas embarcaciones iban por los caños y que, en un punto concreto, comenzaron a realizar el traspaso de la droga desde la embarcación rápida a la embarcación panelable. Posteriormente, la embarcación panelable continuó la navegación hacia tierra firme mientras que la narcolancha tomó rumbo mar abierto.

Descarga de la droga y detenciones

Una vez que la embarcación panelable tomó tierra, los miembros de la organización comenzaron con la descarga de la droga, momento en que los agentes procedieron a la detención.

Cabe destacar que, durante la intervención policial, los autores emprendieron la huida adentrándose a la zona de marisma para intentar escapar.