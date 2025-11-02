Un delfín aparece varado sin vida en la playa de los Enebrales de Punta Umbría

Un delfín ha aparecido esta mañana varado en la playa de los Enebrales de Punta Umbría, en las inmediaciones del chiringuito del Pirata, según han confirmado bañistas presentes en la zona. El ejemplar, de aproximadamente dos metros de longitud —la habitual en delfines mulares juveniles o subadultos—, se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Se suma este caso a otros muchos de este tipo registrados en el litoral onubense, donde es muy frecuente la aparición de cetáceos y otros animales marinos varados a lo largo del año.

Las causas más señaladas por los expertos para explicar estos varamientos incluyen el tráfico marítimo, la contaminación acústica –sonares militares, tráfico marítimo, radares–, la pesca con determinadas redes y el impacto de la contaminación en el medio marino. Además de los factores humanos, las corrientes y los temporales pueden arrastrar cuerpos de cetáceos fallecidos en alta mar hasta la orilla. La longitud y características del ejemplar hallado hoy coinciden con la tipología habitual de los delfines que aparecen varados en esta y otras zonas de la costa andaluza.