Un delfín aparece varado sin vida en la playa de los Enebrales de Punta Umbría

El ejemplar mide alrededor de dos metros y fue hallado este domingo junto al chiringuito del Pirata

Un delfín muerto llega a la orilla de la playa de Punta Umbría

Un pescador encuentra a un delfín muerto en Huelva: «¿Alguien sabe de qué especie se trata?»

Los restos del delfín junto a la orilla
Los restos del delfín junto a la orilla M.G.
H. Corpa

H. Corpa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un delfín ha aparecido esta mañana varado en la playa de los Enebrales de Punta Umbría, en las inmediaciones del chiringuito del Pirata, según han confirmado bañistas presentes en la zona. El ejemplar, de aproximadamente dos metros de longitud —la habitual en delfines mulares juveniles o subadultos—, se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Se suma este caso a otros muchos de este tipo registrados en el litoral onubense, donde es muy frecuente la aparición de cetáceos y otros animales marinos varados a lo largo del año.

Un delfín aparece varado sin vida en la playa de los Enebrales de Punta Umbría

Las causas más señaladas por los expertos para explicar estos varamientos incluyen el tráfico marítimo, la contaminación acústica –sonares militares, tráfico marítimo, radares–, la pesca con determinadas redes y el impacto de la contaminación en el medio marino. Además de los factores humanos, las corrientes y los temporales pueden arrastrar cuerpos de cetáceos fallecidos en alta mar hasta la orilla. La longitud y características del ejemplar hallado hoy coinciden con la tipología habitual de los delfines que aparecen varados en esta y otras zonas de la costa andaluza.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app