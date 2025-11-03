Matan a una temporera en una finca de Moguer

La Guardia Civil investiga la muerte de una trabajadora hallada sin vida durante la noche del pasado domingo en una finca del término municipal de Moguer. El cuerpo, según informa el Instituto Armado, presentaba evidentes signos de violencia.

Hasta el momento ha sido detenida su expareja sentimental, cuya posible implicación en los hechos está siendo objeto de investigación.

Según han confirmado fuentes municipales, la mujer presuntamente asesinada es de origen marroquí y tiene 47 años, y residía en la finca agrícola en la que trabajaba, en la zona de Las Malvinas, donde se concentran buena parte de las fincas del municipio de Moguer.

Así, aunque desde el Ayuntamiento de Moguer no se ha hecho aún ninguna comunicación oficial, se espera que la misma se produzca a lo largo de la mañana.