El rincón paradisíaco de Portugal que ha triunfado este verano en redes sociales: un lugar de ensueño que se encuentra al lado de Huelva

Un pequeño rincón escondido de Portugal se ha convertido en un lugar mágico para visitar. Se trata de la playa de Santa Marta, en Cascais, un lugar de aguas turquesa y rocas esculpidas por la naturaleza que este verano ha conquistado a viajeros de todo el mundo. A apenas unas horas en coche desde Huelva, este escenario de postal combina la calma del Atlántico con un entorno cargado de historia.

¿Cómo se puede llegar a este paraíso?

Visitar la playa de Santa Marta es más fácil de lo que parece. Desde Lisboa, se puede tomar un tren hasta Cascais en un trayecto de unos 40 minutos. Al llegar a la estación, un paseo de apenas un cuarto de hora conduce a los viajeros hasta la arena, bordeando el Palacio de la Ciudadela y el Faro de Santa Marta.

Para quienes prefieran viajar en coche, la zona cuenta con varios aparcamientos cercanos y un buen servicio de transporte local que facilita el acceso a este rincón casi secreto.

Un escenario de postal

Lo que hace única a la playa de Santa Marta son sus formaciones rocosas de «Lapiás Costeiro», creadas por miles de años de erosión marina. Estas estructuras dan un aspecto casi mágico al entorno y convierten cada rincón en un lugar perfecto para capturar fotografías.

A escasos metros se alza el Faro de Santa Marta, construido sobre un antiguo fuerte y hoy reconvertido en museo. Desde su torre se obtienen vistas privilegiadas del océano y del litoral de Cascais, un espectáculo que ha enamorado a quienes comparten sus imágenes en redes sociales.

¿Qué se puede hacer en Cascais?

Más allá de esta playa de ensueño, Cascais ofrece numerosos atractivos para quienes quieran descubrir la ciudad. El Puerto Deportivo es un punto de encuentro animado, con terrazas frente a los yates y actividades náuticas para todos los gustos. Muy cerca se encuentra el Museo Condes de Castro Guimarães, un palacete del siglo XIX que conserva obras de arte, muebles de época y piezas históricas.

Cascais adobestock

El propio Faro de Santa Marta es una visita imprescindible, no solo por su papel en la navegación, sino también por las panorámicas que regala sobre la costa. Otro de los iconos locales es el Palacio de la Ciudadela, hoy convertido en centro cultural con exposiciones y eventos. Y, para los amantes de la naturaleza, la Boca do Inferno ofrece un espectáculo único, los golpes del Atlántico contra sus acantilados crean un paisaje salvaje y fotogénico, perfecto para despedir el día con una puesta de sol inolvidable.

Vivir donde otros veranean

Cascais no solo atrae a turistas que buscan mar y relax. Cada vez más personas eligen esta localidad como lugar de residencia gracias a su calidad de vida, seguridad y cercanía con Lisboa. Playas, paseos marítimos, carriles bici y una oferta cultural en crecimiento hacen de este enclave costero una opción ideal tanto para familias como para quienes teletrabajan y buscan un entorno tranquilo.

Con la nueva atención mediática, la playa de Santa Marta y el propio municipio de Cascais se confirman como uno de los destinos más deseados de la península ibérica, un auténtico secreto a voces a tan solo un paso de Huelva.