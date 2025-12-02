El Carnaval Colombino 2026 tendrá como pregoneros a los hermanos Tobal

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido esta tarde el acto de designación del pregonero del Carnaval Colombino 2026, que pronunciarán hermanos Tobal, nietos del mítico carnavalero Mingorance, autor de himno oficioso del Carnaval Colombino y de tantas y tantas letras que hoy se siguen cantando en nuestras calles por febrero.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, durante el acto que ha tenido lugar esta tarde y el que también se ha desvelado que la cita con el pregón será el próximo 13 de febrero, en la Plaza de Las Monjas, «después del tradicional pasacalles por la ciudad para recibiros con el ambiente y la expectación que os merecéis».

Carnavaleros de cuna

Tras felicitar a los pregoneros, la alcaldesa ha asegurado que con su elección «se apuesta por familias carnavaleras onubenses, carnavaleros de cuna que han encontrado en el carnaval no solo una pasión, sino también una forma de vida que los conecta con sus raíces y los impulsa hacia el futuro». Al respecto, Miranda ha animado a los pregoneros, «que hoy asumís una tarea y una responsabilidad, que me consta que os hace mucha ilusión, porque más allá de los años, sois veteranos del Carnaval Colombino, por lo que sé que en esta misión que os encomendamos vais a poner todo vuestro cariño y pasión, como habéis hecho siempre que se ha tratado de Huelva y del Carnaval».

Tras el nombramiento, los hermanos Tobal han expresado su alegría por el nombramiento como mejor saben hacerlo, cantando unas coplas de Carnaval.

La trayectoria de los pregoneros

Lolo y Adrián Tobal, tienen 48 y 39 años, respectivamente. La primera aparición de Lolo Tobal fue en el concurso del carnaval colombino en 2019, con la comparsa 'La Murga del Maestro', comparsa dedicada a Claudio Mingorance, con idea original de Lolo Tobal y autoría de Fali Ramos, que le hizo valedor del 4º puesto. En 2020, participó con la comparsa 'El Hombre de Sangre Fría', de Fali Ramos, quedando 6º Semifinalista; en 2022, formó parte de la chirigota 'Los Yoyas', de Fali Ramos, alcanzando el 3º premio. Al año siguiente, 2023, participó con la chirigota 'La Banda de los Garrapatas', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, quedando 6º semifinalista; en 2024, 'Chirigota los Lope de Pega', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, que les hizo ganadores del primer premio; y el pasado año participó con la chirigota 'Los Rateros', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, finalista con el 2º premio.

Por otro lado, Adrián Tobal hizo su primera aparición en 2013, quedando semifinalista con la comparsa 'La trova', con autoría de Diego Vega. En 2014, con la comparsa Azules y Rojos, de Diego Vega, que le permitió se semifinalista de nuevo. En 2015, volvió a ser semifinalista con la comparsa 'El Quitasueño', de Diego Vega, clasificación que repitió en 2016 con la comparsa 'Insomnio', de David Muiño, Adri Tobal, Calixto Pérez. En 2017, comparsa 'Los ilegales', de David Muiño, Adri Tobal, Calixto Pérez, hasta las preliminares, y en 2018 volvió a ser finalista con 'La Sastrería', de Cristóbal Giraldo. En el año 2019, fue cuarto finalista con la comparsa 'La murga del Maestro', de Fali Ramos; en 2020 con la comparsa 'El hombre de Sangre Fría', de Fali Ramos, fue sexto semifinales; en 2022, con la chirigota 'Los Derrotaos', de David Muiño, Adri Tobal, Calixto Pérez, cuarto finalista; en 2023, con la chirigota la banda de 'Los Garrapatas', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, sexto semifinalista; en 2024, con la chirigota 'Los Lope de Pega', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, que fue finalista primer premio. Y finalmente, el pasado año, con la chirigota 'Los Rateros', de David Muiño, Adri Tobal y Calixto Pérez, agrupación con la que ganó el segundo premio.

Fechas clave del Carnaval 2026

El Carnaval Colombino dará comienzo el próximo 27 de enero con las fases preliminares del concurso, del que las semifinales se disputarán del 2 al 5 de febrero y cuya gran final será el 7 de febrero.

En lo referente al Carnaval de Calle, tal y como hemos dicho anteriormente el 13 de febrero será el pasacalles y a continuación, en la Plaza de las Monjas, el pregón. El 14 de febrero tendrá lugar la muestra infantil y la cabalgata; el 15 de febrero el Carnaval en los Barrios y el 18 de febrero, el entierro del choco.