El Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2026 abre su plazo de inscripción

El Carnaval Colombino ha abierto oficialmente el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones 2026, uno de los certámenes carnavalescos más emblemáticos de Andalucía. Desde el 25 de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2025, los grupos interesados podrán formalizar su participación de forma completamente online.

El concurso vuelve a contar con incentivos económicos para todas las agrupaciones participantes y premios que alcanzan los 4.300 euros por modalidad. Las categorías convocadas son Coros, Comparsas, Chirigotas y Cuartetos.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la web oficial del Carnaval Colombino:

www.carnavalcolombino.com/inscripcion-concurso-de-agrupaciones-2026/

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con la FOPAC, refuerza con esta convocatoria su compromiso con una de las celebraciones más queridas por la ciudadanía.

El 7 de enero, la gran final

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha destacado que esta convocatoria supone «una firme apuesta del Ayuntamiento por seguir mejorando cada año el Carnaval Colombino y consolidarlo como una de las principales fiestas de la ciudad».

La organización recuerda que será imprescindible presentar toda la documentación indicada en las bases oficiales para acceder a los premios y a los incentivos económicos.

El carnaval se desarrollará desde finales de enero y con la gran final fijada el sábado 7 de febrero en el Gran Teatro de Huelva.