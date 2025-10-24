Concierto de Amaral en Huelva: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Amaral regresa a Huelva justo 20 años de su última actuación en la capital onubense, que se celebró en el año 2025 en el Muelle de Levante.

En esta ocasión el dúo zaragozano compuesto por Amaral y Juan Aguirre estarán presentando las canciones de la gira 'Dolce Vita Tour', que tras recorrer buena parte de España concluirá a comienzos del próximo año 2026.

El concierto en Huelva tendrá lugar el sábado día 1 de noviembre a partir de las 21.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

Las entradas para la actuación del dúo maño, todo un referente para la música de nuestro país, están disponibles en el portal oficial de Ticketmaster. Ya se han agotado las de pista, que tenían un precio más caro pero todavía quedan de graderío a un coste de 41,80 euros.

Amaral presentará las canciones de su noveno trabajo de estudio, tras cuatro años desde su anterior publicación. Se trata de un espectáculo de gran formato, en el que sonarán nuevas canciones de este último trabajo, así como los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Concretamente, 'Dolce Vita' está compuesto por 15 canciones, destacando como 'Rompehielos', 'Ahí estás', 'Libre', 'No lo entiendo', 'Los Demonios del Fuego' y 'Dolce Vita', grito en forma de himno que da título a este esperado disco de los maños, que están rozando el lleno en todas las actuaciones de la gira.

Amaral lleva más de 25 años siendo referente de la música española y son ejemplo de que es posible lograr el apoyo del público y de la crítica. Su forma de entender la música y la gestión de su carrera, desde el compromiso y la libertad, les han convertido en un icono indiscutible de la música.

Numerosos premios

Su discografía se compone de nueve álbumes de estudio, una edición especial y dos DVD en directo, desde 1998 hasta la actualidad. Estrella de mar, su álbum más vendido, ocupa el vigésimo cuarto puesto en la lista de «Los 50 mejores discos del rock español», confeccionada por la revista especializada Rolling Stone.

A lo largo de su trayectoria musical, el grupo ha cosechado numerosos premios entre los que destacan tres Premios Ondas de la Música, diez Premios de la Música, dos MTV Europe Music Awards y el Premio Nacional de las Músicas Actuales.