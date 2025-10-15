El runrún: ¿Peligra el concierto de Amaral en Huelva?

Amaral y su inseparable Juan Aguirre estarán el próximo sábado día 1 de noviembre actuando en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva capital a partir de las 21.00 horas, tal y como anunciaron a bombo y platillo el pasado mes de febrero.

En principio, nada hace indicar que vaya a haber problemas de última hora para que los onubenses puedan disfrutar de la gira de presentación del disco 'Dolce vita' y de los temas más famosos de Amaral a lo largo de su amplia trayectoria muscial.

Amaral tuvo que suspender varios conciertos de dicha gira por una crisis respiratoria que sufrió el pasado día 20 de septiembre durante una actuación en la plaza de toros de Tarragona. La artista mañana sufrió una bronquitis severa de la que afortunadamente ya se ha reestablecido totalmente.

Tuvo que suspender un concierto en La Palma y otro en Vigo pero ya regresó por todo lo alto a Toledo (con 6.000 entradas vendidas, colgó el cartel de 'no hay billetes') y completará las actuaciones que todavía tiene por delante en este año 2025, que son las de Castellón, Huelva y San Sebastián.

En cuanto a las localidades para su actuación en la capital onubense, ya no quedan a la venta las más caras y cercanas al escenario, que tenían un coste de 57,50 euros cada una de ellas, mientras que todavía quedan del resto de graderío a un precio de 41,80€.

La última vez que Amaral estuvo en Huelva fue en el año 2005, es decir, hace ya justo dos décadas, en el Muelle de Levante, de ahí que su concierto en tierras onubenses tenga bastante expectación. Será una de las grandes citas musicales del año en la ciudad.