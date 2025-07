Concierto gratuito de Argentina en Aljaraque

María López Tristancho, Argentina, una de las grandes figuras del mundo del flamenco, actuará en Aljaraque en un espectacular concierto que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en el recinto ferial. La cita ha sido presentada este lunes en la Diputación Provincial de Huelva en un acto en el que han participado la propia artista, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y la primera Teniente de Alcalde y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque, Ana Mora.

Gracia Baquero ha explicado que «el Área de Cultura de la Diputación alberga, como objetivo fundamental, acercar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas de la provincia una oferta musical diversa y equilibrada que atienda a las necesidades y gustos musicales de los distintos públicos y colectivos. Con el propósito de ampliar la programación de grandes conciertos a la provincia la Diputación Provincial de Huelva organiza el ciclo Huelva Destino Música. En este contexto promueve, junto al Ayuntamiento de Aljaraque, este concierto de Argentina. La cantora flamenca onubense presentará el espectáculo 'Mi idilio con La Habana' con la colaboración de Son de Cuba & Compañía y con un repertorio compuesto de flamenco, son cubano, salsa y bolero que deleitará, como siempre, a todos».

Mora, por su parte, ha destacado que «para nosotros es importante, y digno de agradecer que, dentro de las actividades programadas en 'Aljaraque en verano' contemos con una cita como esta, una de las grandes apuestas y de las más esperadas. Sin duda, el espectáculo de esta artista, además de mostrar el gran talento que vive de forma innata en ella, nos permitirá soñar despiertos viajando a lo más profundo de la capital cubana. Es precisamente ella quien describe este disco como un viaje musical lleno de pasión y nostalgia que fusiona géneros con una armonía perfecta. Argentina, además de ser reconocida por su arte y talento, es muy querida por su forma de ser.

Gran embajadora de Huelva

Es una onubense que presume de su tierra allá donde va, embajadora de nuestro flamenco y en Aljaraque estamos deseando verla. Será una noche que, ya les adelanto, quedará para el recuerdo gracias a un espectáculo inolvidable del que disfrutarán todos aquellos vecinos que quieran saborear los ingredientes perfectos para una gran velada».

Inmersa en una gran gira por toda España y después de triunfar también de forma internacional en festivales de primer orden, con éxito rotundo de crítica y público, Argentina asegura sentirse muy emocionada por llevar 'Mi idilio con La Habana' a Aljaraque «donde tengo familia y no he actuado nunca, por lo que me hace mucha ilusión». La cantante ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento de Aljaraque hacer posible este concierto «donde estaré acompañada de mis músicos flamencos y de Son de Cuba & Compañía, en un espectáculo muy dinámico, con muchísima buena energía y de donde toda la gente sale bailando».

Con varias nominaciones a los Latin Grammy, una trayectoria internacional impecable y una voz que ha sido aclamada en escenarios de todo el mundo, Argentina promete una velada inolvidable para los amantes del flamenco.

El recinto ferial aljaraqueño es un espacio con capacidad para unas 2.400 personas de las cuales 500 podrán estar sentadas, ya que se habilitará medio millar de sillas. Además, contará con espacio reservado para personas con movilidad reducida y una amplia zona de aparcamientos a pocos metros del concierto. El espectáculo, cuya entrada es gratuita, dará inicio a las 22:30 horas.