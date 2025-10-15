Huelva rendirá homenaje al compositor Abel Moreno con un concierto este jueves en el espacio Santa Fe

Este jueves 16 de octubre, a las 19.30 horas, el espacio Santa Fe de Huelva acogerá un concierto homenaje al teniente coronel músico Abel Moreno Gómez, figura esencial de la música militar y procesional española, nacido en Encinasola.

El acto está organizado por el Comandante Militar de Sevilla y Huelva y contará con la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, antiguo «Soria 9», encargada de interpretar un repertorio cuidadosamente seleccionado para la ocasión.

La entrada será libre hasta completar aforo, permitiendo a todos los onubenses disfrutar de una velada musical dedicada a uno de los compositores más reconocidos de la provincia.

Un referente de la música

Abel Moreno Gómez (Encinasola, 1944) inició su formación musical junto a su padre, director de la banda de su localidad natal. En 1963 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde formó parte de la banda de música mientras cursaba estudios superiores en el conservatorio de la ciudad.

Su nombre está íntimamente ligado a algunas de las marchas procesionales más emblemáticas de la Semana Santa, entre ellas la inmortal La Madrugá (1987), considerada una de las composiciones más interpretadas de la música cofrade.

El concierto homenaje de este jueves será, por tanto, una cita muy especial para reconocer el talento y la trayectoria de un músico onubense universal, cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones.

El mismo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Subdelegación de Defensa y Cadena SER Huelva.