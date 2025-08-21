El Jamón Fest Jabugo se estrena con un maridaje de música y el mejor jamón del mundo

Jabugo celebra el próximo 29 de agosto la primera edición del Jamón Fest Jabugo, un festival que congregará en el recito ferial del municipio serrano la mejor música y el mejor jamón del mundo. La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del evento en la que han participado el vicepresidente de la entidad, Manuel Cayuela; Gilberto Domínguez, alcalde de Jabugo y Elena Castilla, Teniente de Alcalde.

Manuel Cayuela ha destacado la colaboración de la institución provincial con este evento porque «entendemos que hay que trabajar en potenciar el Destino Huelva con actividades importantes como esta, en periodos como el verano con menor llegada de turismo y sobre todo porque está dedicada a la población joven, que para nosotros es muy importante».

Presentación del nuevo evento h24

La idea de este proyecto nace como resultado de la apuesta por fomentar actividades para la juventud, así como promover el destino turístico Jabugo, y añadir a la oferta de actividades de la Sierra de Huelva, un nuevo evento que nace con intención de consolidarse y convertirse en una cita obligada para los próximos años, tanto para los amantes de la buena música como para aquellos que quieren descubrir el lugar donde se elabora el mejor jamón del mundo, el Jamón con DOP Jabugo, su historia, su entorno y su sabor.

Gratuito y hasta las cinco de la mañana

Elena Castilla, por su parte, ha destacado el carácter gratuito de este festival «para dar opción a que pueda participar todo el mundo hasta completar aforo en un horario de nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada». Castilla ha valorado «la importancia del maridaje de la música y el jamón con un stand de la DOP Jabugo y otros servicios de restauración para acercar nuestro producto estrella a los jóvenes».

Esta primera edición ha cerrado un cartel ambicioso con artistas nacionales e internacionales de renombre, y muy conocidos dentro del género del reguetón y la salsa. Artistas como Henry Méndez y Ariel de Cuba, con canciones tan conocidas como El tiburón o Mi reina, harán las delicias del público asistente, e invitarán a una noche de diversión y baile. Junto a ellos Ebony Voice, Dj Mawi y Mike Morato cerrarán este cartel del Jamón Fest Jabugo.

Gilberto Domínguez ha destacado el importante esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Jabugo en la puesta en marcha de esta propuesta «desde la convicción de crear productos de calidad para el disfrute de nuestros vecinos y para consolidar el importante trabajo que se está haciendo a nivel turístico». Domínguez ha terminado invitando a toda la provincia a esta «cita importantísima con la música y el mejor jamón del mundo, en un espacio impresionante como nuestro recinto ferial».

Horas de música, diversión y gastronomía, catas degustación de Jamón DOP Jabugo, así como entrega de vasos conmemorativos para los primeros asistentes de esta edición, hacen del festival Jamón Fest Jabugo una cita ineludible en el verano onubense