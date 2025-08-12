Incendio en Huelva: 200 vecinos de Jabugo desalojados por precaución ante la gran cantidad de humo

El término municipal de Jabugo se está viendo afectado por un incendio forestal iniciado esta tarde a causa de un rayo que ha caído en una finca de la aldea de Los Romeros llamada la Silladilla. En la zona de los depósitos ha caído un rayo de una tormenta eléctrica y ha iniciado las llamas. Este terreno está situado a la salida de Los Romeros y en dirección al Repilado.

Aún no se ha visto afectada ninguna vivienda, pero los vecinos de las aldeas de Los Romeros y el entorno han sido desalojados por precaución ante la gran cantidad de humo. Han sido llevados al Pabellón Municipal para que permanezcan allí hasta que pase el peligro. Por su parte la Guardia Civil, ha cortado el acceso por carretera a la aldea.

La Junta de Andalucía ha activado en la tarde de este martes la fase de emergencia, situación Operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal provocado por un rayo en Los Romeros, en Jabugo. Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X'.

Por su parte el concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento de Jabugo, Isidro Romero, ha indicado que se han activado los planes de emergencia local y provincial y que el alcalde celebrará en el Ayuntamiento una reunión. "Estamos poniendo los medios necesarios para que la gente se sienta cómoda, a la espera de lo que nos digan los especialistas una vez controlado el incendio", ha explicado el concejal, que ha destacado que el desalojo de los vecinos ha sido por precaución. "Si cambia la dirección del viento el humo puede asfixiar", aseguró.

Desde el Plan Infoca han señalado a Europa Press que en la zona se encuentran cuatro aviones de carga en tierra, dos helicópteros, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, y el grupo regional de mandos.