Día de la Hispanidad 2025 en La Rábida: fecha y programación completa de actividades

Cartel del fin de semana de La Hispanidad en la Rábida

La Rábida volverá a convertirse el próximo fin de semana en epicentro de la conmemoración del Día de la Hispanidad con una programación repleta de propuestas culturales, gastronómicas y musicales. Será el sábado 11 y el domingo 12 de octubre de 2025, en un entorno único como el Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano y el Parque Celestino Mutis.

El evento, organizado por la Diputación Provincial de Huelva, ofrecerá acceso gratuito a todos los espacios y actividades, con un horario que se prolongará desde las 9.30 hasta las 23.00 horas.

Como cada 12 de octubre, el público podrá acceder libremente a las réplicas de las carabelas en el Muelle, además de disfrutar de exposiciones, cuentacuentos, teatros, pasacalles, batucadas y un sinfín de actividades pensadas para todas las edades.

El Foro Iberoamericano también será escenario de conciertos de bandas, espectáculos de piano y sesiones de DJ's, mientras que el ambiente festivo se extenderá con concursos, mercados solidarios y talleres infantiles.

Novedad: zona gastronómica en el parque botánico

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la apertura de una zona gastronómica en el Parque Celestino Mutis. Allí se podrá degustar una amplia oferta de sabores iberoamericanos junto a productos típicos de la provincia, con especial protagonismo para los vinos de Huelva.

El espacio contará con stands de bebidas y comidas, showcookings en directo y actuaciones musicales que harán de la experiencia un recorrido completo por la cultura y la gastronomía.

Actividades destacadas Acceso gratuito al Muelle de las Carabelas, Foro Iberoamericano y Parque Celestino Mutis.

Conciertos y DJ's durante todo el día.

Encuentros de baile latino y conciertos de música iberoamericana.

Exposiciones, talleres y cuentacuentos.

Showcooking fusión y degustaciones en la zona gastronómica.

Concursos, mercadillos solidarios y artesanía.

Pasacalles y espectáculos familiares.

Parking gratuito para facilitar la llegada del público.

Así, la Diputación de Huelva vuelve a organizar una completa jornada de puertas abiertas en La Rábida para el Día de la Hispanidad 2025, cuando se podrá disfrutar de un fin de semana cargado de cultura, música y convivencia.