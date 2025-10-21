Los Tigres de Alberto Rodríguez o la historia de no ficción de Alba Flores competirán en el Festival de Cine de Huelva

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha anunciado este martes los títulos que integrarán la Sección Acento de su próxima edición (51º), que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Dedicada al cine español, esta sección reúne siete largometrajes de los cineastas nacionales más destacados del año. Alauda Ruiz de Azúa, José Mari Goenaga y Aitor Arregi, Alberto Rodríguez, Carla Simón, Elena Molina e Isaki Lacuesta, Daniel Sánchez Arévalo y Rafael Cobos competirán por el premio a la Mejor Dirección otorgado por el público asistente a las proyecciones.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, entre las cintas seleccionadas se encuentra 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, quien tras los éxitos de 'Cinco lobitos' y la serie 'Querer', se supera en su última película. Una adolescente idealista y brillante de 17 años se debate entre decidir qué carrera universitaria estudiará o tomar los hábitos y abrazar la vida de monja de clausura. Una situación que desestabiliza a toda su familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos, en un filme que, por momentos, podría ser un western sobre las creencias, propias y ajenas.

'Los domingos' ha sido la gran triunfadora del Festival de San Sebastián, con cinco premios, entre ellos la Concha de Oro a la Mejor Película.

También formará parte de la sección 'Maspalomas', dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi. Vicente, de 76 años, lleva la vida que había soñado en Maspalomas: todos los días tumbado al sol, de fiesta y buscando placeres efímeros y sin compromiso. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y también a ocultar una parte de sí mismo y todo su pasado. En este nuevo entorno, Vicente intentará reconciliarse con los demás y consigo mismo.

Los creadores de las premiadas 'Loreak', 'Handia' o 'La trinchera infinita' han conseguido con Maspalomas la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista (José Ramón Soroiz) en el Festival de San Sebastián.

Huelva, escenario para 'Los Tigres'

El cineasta andaluz Alberto Rodríguez presentará 'Los tigres', protagonizada por los hermanos Antonio y Estrella, que llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible que todos quieren tener al lado cuando en cuestión de segundos te juegas la vida. Estrella trabaja con él y también le mantiene unido a tierra porque fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. El Tigre tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo acabarán pronto. Frente a un futuro oscuro, un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero puede significar una escapatoria a su delicada situación. Antonio no ve otra posibilidad; Estrella no lo ve claro. 'Los tigres', thriller del director de la ganadora de diez Premios Goya 'La isla mínima' y Premio Ciudad de Huelva 2020, tiene como grandes protagonistas a Huelva y su costa, y ha sido reconocida con el Premio del Jurado a la Mejor Fotografía del Festival de San Sebastián.

La cineasta catalana Carla Simón, ganadora de un Oso de Oro berlinés por 'Alcarràs' (2022), presenta 'Romería', el cierre de su trilogía familiar iniciada con 'Estiu 1993'. Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre, que murió de sida al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus familiares intenta reconstruir el pasado de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y reconstruir su pasado.

'Romería', estrenada en la pasada edición del Festival de Cannes, ha cosechado un recorrido internacional por certámenes como Sydney, Busan, Bangkok, Nueva York, Vancouver o BFI Londres, entre otros.

La hija de Alba Flores en un momento de la película 'Flores para Antonio' h24

Por su parte, 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta, presenta una de las películas de no ficción «más emocionantes y emotivas del año». Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía ocho años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

Seleccionada en el Festival de San Sebastián, la cinta está codirigida por dos cineastas de prestigio: Isaki Lacuesta, ganador del Goya a la Mejor Dirección y la Concha de Oro en San Sebastián por 'Entre dos aguas', y Elena Molina, Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por 'Remember my name'.

De Galicia a Sevilla

El director Daniel Sánchez Arévalo competirá con 'Rondallas', que narra cómo, después de un trágico naufragio que sacudió a un pequeño pueblo gallego, sus habitantes deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello, se unen para crear una rondalla --una agrupación de música tradicional con participantes de todas las edades-- con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo, para mirar, de nuevo, hacia delante.

'Rondallas', preestrenada en la última edición del Festival de San Sebastián, es la nueva película del director y guionista de 'Diecisiete', 'Primos', 'Gordos' o 'AzulOscuroCasiNegro', ganadora de tres Premios Goya. Sánchez Arévalo está presente también en la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales de la quincuagésima primera edición del Festival de Huelva con Pipiolos.

Cierra la selección 'Golpes', debú en la dirección del guionista Rafael Cobos, ganador de dos Premios Goya al Mejor Guión por 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', dos de sus obras en colaboración con Alberto Rodríguez, también presente en esta sección. 'Golpes' sitúa su historia en la cambiante España de inicios de los 80 y sigue a Migueli, delincuente recién salido de prisión que quiere mirar al futuro y sellar las heridas del pasado.

Para ello necesita mucho dinero y muy rápido. En cuanto llega a Sevilla, reúne a su antigua banda para realizar varios atracos. La policía no se lo va a poner fácil porque el encargado del caso es su propio hermano, que lo conoce a la perfección. Pero nada detendrá a Migueli. Un thriller que renueva el cine quinqui de los 80 sobre los lazos de sangre y la memoria.