'El vientre de las arañas', de la granadina Gracia Morales, Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez de entre más de 500 aspirantes

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el fallo del jurado del XV Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, galardón que organiza el Área de Cultura de la Diputación y que se ha consolidado como una de las citas más prestigiosas de la dramaturgia en lengua española. La obra ganadora ha sido El vientre de las arañas, de la poeta y dramaturga granadina Gracia Morales Ortiz, seleccionada entre un total de 507 textos presentados, una cifra récord que triplica la de anteriores ediciones.

El anuncio ha tenido lugar en un emotivo acto celebrado en la Diputación, con la participación de Ángela Monleón, directora de la revista Primer Acto, publicación que edita el texto premiado, y Guadalupe Sáez, ganadora de la edición anterior e integrante del jurado de esta edición. La lectura del acta del fallo del jurado, realizada por Guadalupe Sáez, ha incluido una llamada en directo de la diputada de Cultura a la autora premiada, quien ha recibido la noticia con gran emoción.

«Este premio nació para fomentar la creación de nuevos textos teatrales y rendir homenaje a Jesús Domínguez, figura imprescindible en la escena onubense. Hoy, quince años después, podemos decir con orgullo que este galardón se ha convertido en toda una referencia en el panorama teatral nacional e internacional», ha afirmado la diputada, Gracia Baquero. «No se trata solo de entregar un premio, sino de celebrar la fuerza del teatro y de tender la mano a quienes tienen algo que contar; así, más de 500 autores y autoras de 18 países han confiado en nosotros y esto habla de un teatro que une y que no entiende de fronteras».

El jurado, compuesto por destacadas personalidades de la dramaturgia y la escena como Diana Luque, Guadalupe Sáez, Antonio Miguel Morales, Gabriel Fuentes, Tamara Gutiérrez, Marie Delgado y Fulgencio Martínez, ha valorado la obra ganadora «por su valor literario y escénico, su calidad poética y la creación de un imaginario poderoso, así como por visibilizar los problemas de salud mental desde la perspectiva de una adolescente».

La directora de Primer Acto, Ángela Monleón, ha recordado la larga trayectoria de colaboración con la Diputación de Huelva, señalando que «es una alegría inmensa seguir caminando juntos en este premio, que tantos frutos ha dado a la dramaturgia, sin olvidar que la obra ganadora se publicará en el próximo número de la revista y se presentará en la Feria Internacional del Libro, ampliando así su difusión».

Monleón también ha destacado cómo este premio ha sido un impulso fundamental para autores y autoras emergentes, ya que «muchos dramaturgos nos han dicho que ganar este premio fue un punto de inflexión. Este premio Jesús Domínguez ha sido un verdadero talismán creativo para muchos de ellos».

Una historia sobre trastornos alimentarios

La ganadora, Gracia Morales, ha atendido en directo la llamada de la diputada y ha compartido su alegría con los presentes: «Estoy muy emocionada ya que esta obra me ha costado mucho tiempo y esfuerzo, al trata un tema que me parecía urgente: los trastornos de la conducta alimentaria entre adolescentes, sobre todo chicas brillantes y sensibles que caen en una telaraña dolorosa, y por ello me alegra enormemente que el jurado lo haya valorado.»

Morales, también profesora universitaria, ha explicado que la idea del texto nació del contacto cercano con jóvenes en su entorno académico y personal, haciendo hincapié en que «he visto esta problemática de cerca en muchas chicas maravillosas, tanto en mi entorno como en las aulas y, por ello, me parecía imprescindible abordarlo desde el respeto, sin caer en el dramatismo gratuito y con mucha conciencia del impacto».

La diputada de Cultura ha recordado que el premio, dotado con 5.000 euros, conlleva además la publicación del texto en Primer Acto y su puesta en escena en formato de lectura dramatizada, como es ya tradición, tras el verano. Esta lectura estará dirigida por María García, compañera de vida y teatro de Jesús Domínguez.

Para cerrar el acto, Baquero ha subrayado la importancia de seguir trabajando por una mayor equidad de género en el teatro, recordando que hasta la fecha han sido premiados once hombres y solo tres mujeres -cuatro con la actual ganadora del certamen-: «Queremos más voces, más diversidad, más mujeres autoras, porque así el teatro también se enriquece con nuevas miradas».

Con esta edición, el Premio Jesús Domínguez reafirma su compromiso con el talento emergente y la excelencia teatral, consolidándose como un referente imprescindible para la dramaturgia contemporánea.

Un premio internacional

La presente edición del Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez ha batido todos los récords de participación, con 507 obras recibidas. De ellas, un 75% proceden de diversos puntos de España, mientras que el 25% restante ha llegado desde países de Europa y América, reflejo del alcance internacional del certamen. Entre los países representados se encuentran Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Italia, Costa Rica, Chile, Alemania, Francia, Dinamarca, Cuba y Colombia.

Este alto nivel de participación subraya el prestigio creciente del premio y la confianza que autoras y autores de todo el mundo depositan en él para dar a conocer sus piezas teatrales.

El galardón lleva el nombre de Jesús Domínguez Díaz, una figura esencial de la escena teatral onubense, quien dedicó su vida a escribir, dirigir, adaptar y asesorar teatro desde su tierra. Su legado artístico y humano sigue vivo en cada edición del certamen, cuyo doble objetivo —fomentar la escritura teatral y rendir homenaje a su figura— ha convertido este premio en un punto de encuentro entre generaciones unidas por el teatro.