Dani Mantero recibe el Molino de Honor en la apertura del sexto Festival de Cine La Sansilvestrale El Concurso de Cortometrajes vuelve a contar con una amplia participación

La Plaza Arroyo de la Miel de San Silvestre de Guzmán se vistió de largo en la noche de ayer para acoger la gala de apertura de la VI edición del Festival de Cine La Sansilvestrale, que, con seis años de trayectoria, es una cita imprescindible del verano onubense para los amantes del séptimo arte.

Este festival, que apuesta firmemente por el cine y la cultura desde el entorno rural, se ha convertido en un escaparate privilegiado para apoyar a cineastas emergentes y consagrados, así como para acercar el audiovisual de calidad a la ciudadanía. Uno de sus pilares es el Concurso de Cortometrajes, que este año ha vuelto a contar con una amplia participación, consolidando su importancia y prestigio dentro del sector cinematográfico andaluz y nacional.

La velada inaugural, tuvo como momento más especial la entrega del Molino de Honor al actor onubense Dani Mantero, en reconocimiento a su sólida trayectoria y a su compromiso con la cultura audiovisual en la provincia. Mantero, visiblemente emocionado, recibió el galardón arropado por sus compañeras Kenia Mestre y Luichi Macías, así como por un numeroso público que llenó la plaza para celebrar el arranque de tres intensos días de cine.

La programación continuará este viernes con una jornada dedicada íntegramente a la proyección de cortometrajes de la sección oficial, entre los que se encuentran los trabajos nominados a los diferentes premios del certamen.

El sábado llegará el momento más esperado: la gala de clausura y entrega de premios, en la que se otorgará el Molino de Oro al Mejor Cortometraje, junto con los reconocimientos a Mejor Guion, Mejor Cortometraje Onubense, Mejor Actor y Mejor Actriz. La proyección final del cortometraje ganador pondrá el broche de oro a una edición que, una vez más, demuestra que el cine de calidad también se vive y se disfruta desde los pueblos.