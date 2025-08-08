Presentado el cartel con el que los toros vuelven a Aracena

JAVIER GARCÍA-BAQUERO

En el señorial escenario de la plaza del Marqués de Aracena y ante numerosos aficionados se ha presentado por parte de Jorge Buendía, acompañado del alcalde Manolo Guerra y del presidente de la peña taurina Manolo González, José Manuel Zamora, el cartel de la feria taurina de Aracena, que supone la vuelta por todo lo alto de las corridas de toros a la principal festividad veraniega de la localidad serrana.

Un cartel de campanillas con triunfadores máximos de Madrid, Huelva, Sevilla, y Andalucía, con un cartel de toros de leyenda.

Los seis toros, seis, de Murube serán lidiados, si el tiempo no lo impide y la autoridad competente lo autoriza por Curro Díaz, Emilio de Justo, y David de Miranda el viernes 22 de agosto a las 20.00 horas en el asolerado coso serrano.

