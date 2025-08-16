Abierto el formulario para sugerir candidaturas a los Galardones Deportivos de Huelva 2025

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Deportes, ha habilitado una zona web para las propuestas de los Galardones Deportivos 2025. Con ello, el organismo provincial pretende recoger las diferentes sugerencias para la concesión de estos premios que reconocen la excelencia y el esfuerzo en el ámbito deportivo provincial.

Con estos galardones, que se volvieron a recuperar el pasado año, la Diputación de Huelva premia el talento, el sacrificio y la constancia de los deportistas onubenses, pero también el trabajo de los entrenadores y clubes; de los árbitros, federaciones, entidades y empresas y también de los ayuntamientos, que con la voluntad y el esfuerzo de sus trabajadores y voluntarios impulsan la actividad deportiva en cada uno de los pueblos de la provincia onubense.

Cómo realizar las propuestas

En el desplegable que se encuentra al acceder a la zona web https://acortar.link/p0qG3B, se puede optar por un total de catorce propuestas para estos galardones: apoyo empresarial, club deportivo, comunicación, deporte municipal, deportista adaptado, deportista masculino, deportista femenina, entrenador/a, evento deportivo, juez-árbitro, proyección femenina, proyección masculina, una vida dedicada al deporte y otros.

En cualquiera de las propuestas que se realice, se deberán reflejar los méritos por los que debe ser reconocido para ese galardón, así como, en algunos casos, una breve descripción de los mismos.

Las personas que deseen realizar estas propuestas tienen hasta el próximo 15 de diciembre para rellenar el formulario.

La Gala del Deporte dejó de celebrarse en 2013 y fue el pasado año, tras una moción del grupo popular, cuando el Pleno de la Diputación de Huelva aprobó su restauración con el objetivo de reconocer el trabajo de deportistas, dirigentes, técnicos y entidades que trabajan en pro del deporte onubense.

El jugador de tenis de mesa onubense, Álvaro Robles, y la marchadora lepera, Laura García-Caro, fueron dos de los deportistas premiados en la pasada edición de los Galardones Deportivos 2024, celebrada en el Muelle de las Carabelas.