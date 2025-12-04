Plata para el canterano del IES La Orden Alejandro Pérez en el Campeonato de España Sub 23

La jugadora almeriense del primer equipo del Club Bádminton IES La Orden Cristina Teruel y el canterano onubense Alejandro Pérez se han posicionado entre los grandes triunfadores del Campeonato de España Sub 23 disputado del 28 al 30 de noviembre en el Pabellón Wssell de Guimbarda de Cartagena.

Teruel, que partía como cabeza de serie número 1, cumplió todas las expectativas y se proclamó doble campeona en Individual y Dobles Femenino junto a la jugadora del Ciudad de Villalba Sonia Martínez. La almeriense avanzó hacia la final tras imponerse a Sara Saez por 21-11 y 21-12, a Ana Nóvoa por 21-10 y 21-11 y a Ana Caballero por 21-13 y 21-13. En el duelo final se impuso a Inés Costero por 19-21, 21-12 y 21-13.

Por su parte, Alejandro Pérez, que también partía como cabeza de serie número 1, subió al segundo puesto del podio del Individual Masculino tras vencer a Marco Terhi por 21-7 y 21-7, a Lukas Bollo por 21-6 y 21-9 y a Basilio Porto por 21-9 y 21-17. En la semifinal se citó con su compañero de club Rubén Carreras al que se impuso por 21-19 y 21-14. El canterano onubense no pudo superar en la final al jugador del Granada Mario Rodríguez, ante el que cayó derrotado por 13-21 y 10-21.

El club onubense también logró una destacada presencia de sus deportistas en todas las categorías para disputar los cuartos de final de la competición.

Campeonato de Andalucía Femenino

Por otro lado, el Recreativo IES La Orden se proclamó subcampeón del Campeonato de Andalucía Femenino Torre de Banagalbón disputado en Málaga. El equipo onubense, que participaba por primera vez en la competición, superó el reto con gran éxito logrando la medalla de plata.

El Club Bádminton IES La Orden cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, Huelva Original, Fundación Unicaja, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Puerto de Huelva, Hotel Martín Alonso Pinzón, Aguas de Huelva, Rótulos Vanda, Federación Andaluza de Bádminton y Conquero Autorenting y Papelería Enclave con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.