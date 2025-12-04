Los cuatro campeones de las previas de América y Asia ya están en la fase final de la Gañafote Cup 2026

La Gañafote Cup 2026 continúa avanzando hacia su edición más internacional tras la finalización de las cuatro fases previas celebradas en Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Cuatro campeones ya están clasificados para la Fase Final del torneo: Southern States SC (EEUU), CEFUT (México), Al Qua (Emiratos Árabes) y San Lorenzo de Almagro (Argentina).

Los campeones de cada una de estas sedes han obtenido el pase directo a la Fase Final que tendrá lugar en Huelva en marzo de 2026, un evento que reunirá a clubes de élite del fútbol base, instituciones públicas, patrocinadores y miles de familias llegadas de todo el mundo.

En la fase previa de Mississippi, celebrada los días 8 y 9 de noviembre de 2025, Southern States SC se proclamó campeón tras una destacada actuación. Del 13 al 17 de noviembre, el estado mexicano de Jalisco acogió un torneo de enorme nivel en el que CEFUT se impuso por 2-4 frente a AMDI en la Final Oro.

En Dubái, el 22 de noviembre, Al Qua Football Club logró el triunfo tras superar a Al Nasr «A» en una final muy igualada que se decidió desde los once metros. Finalmente, el 30 de noviembre, Buenos Aires coronó a San Lorenzo de Almagro como campeón tras vencer a Vélez Sarsfield en una emocionante tanda de penales.

Los ganadores de la previa disputada en Buenos Aires h24

El CEO de Gañafote, Joaquín Rasco, destacó que «la Gañafote Cup es mucho más que fútbol: es un proyecto de valores, de convivencia y de compromiso con el territorio. Llevamos el nombre de Huelva al mundo, pero también traemos al mundo hasta Huelva», subrayando el crecimiento deportivo y social del campeonato.

Con estas 4 fases previas, se cierra el recorrido a nivel mundial, quedando solo para este mes de diciembre la celebración de la única fase previa nacional, que tendrá lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz – España).

Respaldo institucional

El torneo cuenta con un amplio respaldo institucional encabezado por la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía, la Agencia Destino Huelva, el Puerto de Huelva, la Cámara de Comercio y la FOE, además de una veintena de ayuntamientos de la provincia. Entre sus principales patrocinadores se encuentran Viajes El Corte Inglés, Fundación Atlantic Copper, Supermercados El Jamón, Pepsi, Frutas de Andalucía, Sierra Cazorla, Gabitel, Onuba Consultoría Energética, Gasolineras Tycsa, GrowersGo, Seguridad Antares, Atracciones La Cinta, Autorecambios Colón, USISA, Aguas de Huelva, Klippervip, Publibit, Jamones Miguel Romero, Lamiya y el RC Recreativo de Huelva.

La edición de 2026 se espera que reciba a más de 40.000 visitantes y genere un impacto económico superior a los dos millones de euros, reforzando el papel de Huelva como referente internacional del fútbol base.