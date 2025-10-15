Álvaro Robles clasifica con sus compañeros a España para el Mundial por Equipos al alcanzar los octavos del Europeo

España estará en el Mundial por equipos de Londres 2026 con sus dos selecciones absolutas después de un gran arranqueo del Campeonato de Europa por Equipos que se está celebrando en Zadar (Croacia), con ambos combinados en octavos de final. Y entre sus componentes el onubense Álvaro Robles, referencia del equipo español.

En el cuadro masculino, España quedó encuadrada en el Grupo B con Francia y Hungría. En el debut, los de Victor Sánchez cayeron por 3-1 ante Francia, en un duelo donde Juan Pérez logró el único punto español ante Simon Gauzy, mientras que Álvaro Robles y Daniel Berzosa cedieron ante los hermanos Lebrun.

Todo se decidió ante Hungría, en un encuentro que se prolongó durante más de cuatro horas y que se resolvió con victoria española por 3-2, en uno de los partidos más emocionantes del campeonato. Juan Pérez y Miguel Ángel Vilchez sumaron los dos primeros puntos. Tras las derrotas de Berzosa y del propio Pérez en su segundo turno, fue Daniel Berzosa quien selló el triunfo definitivo con una ajustadísima victoria por 3-2 ante Adam Szudi (12-10 en el quinto set). Con este resultado, España cerró el grupo como segunda clasificada, y obtuvo también su billete para Londres 2026.

Ante Portugal este jueves

El equipo nacional se mide este jueves a partir de las 10.00 horas en los octavos de final a Portugal, favorita tras ser primera de su grupo. Por su parte, el equipo femenino jugará ante Suecia a partir de las 16.00 horas.

Previamente, el equipo femenino, encuadrado en el Grupo C junto a Francia y Países Bajos, logró un triunfo clave en la segunda jornada al imponerse por 0-3 a Francia, tercera cabeza de serie del torneo y medallista de bronce en 2023. María Xiao, Sofía-Xuan Zhang y María Berzosa sumaron los tres puntos en encuentros muy ajustados que decantaron la eliminatoria para el conjunto nacional.

En el segundo y último partido de grupo, disputado el martes 14 ante Países Bajos, España cayó por 0-3 tras tres duelos igualados, donde Xiao, Zhang y Berzosa cedieron ante Britt Eerland, Li Jie y Men Shuohan, respectivamente. A pesar del resultado, la victoria frente a Francia permitió al conjunto liderado por la seleccionadora Silvia Assis de Souza Erdelyi finalizar en la segunda posición del grupo y asegurar tanto el pase a octavos de final como la plaza directa para el Mundial 2026.