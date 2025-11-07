La Gañafote Cup sigue elevando su nivel y en 2026 contará con más de 500 equipos de los cinco continentes

La Gañafote Cup 2026 presentó este jueves oficialmente su proyecto global en un acto celebrado en La Nao de Huelva con la presencia de representantes institucionales, autoridades locales y medios de comunicación. El evento marca el inicio de una nueva edición que se consolida como referente internacional del fútbol base, reuniendo a más de 500 equipos de los cinco continentes en sus fases clasificatorias y finales.

El periodista Manu Suero condujo el acto, que contó con la participación del director del torneo y CEO de Gañafote, Joaquín Rasco, quien repasó la actualidad del campeonato, sus novedades deportivas y las acciones sociales paralelas. También intervinieron responsables de las distintas sedes de la provincia, junto a representantes de la Diputación de Huelva, con Juan Daniel Romero; Ayuntamiento de Huelva, con María de la O Rubio; y varios ayuntamientos colaboradores, con sus alcaldes y concejales de deportes al frente.

Durante su intervención, Joaquín Rasco, CEO de la Gañafote Cup, destacó «la dimensión internacional que ha alcanzado el torneo, pero también el arraigo con Huelva y su provincia». Asimismo, indicó que vuelven los mejores equipos del mundo y confirmó la presencia en esta edición del FC Barcelona.

Añadió que «la Gañafote Cup es mucho más que fútbol: es un proyecto de valores, de convivencia y de compromiso con el territorio. Llevamos el nombre de Huelva al mundo, pero también traemos al mundo hasta Huelva».

Un torneo global con corazón onubense

La edición 2026 ha dado un salto cualitativo con la organización de fases clasificatorias internacionales en nueve países —Colombia, Chile, Canadá, Italia, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Argentina y España (Jerez)—, que servirán de trampolín hacia la gran Fase Final en Huelva, donde se esperan más de 40.000 visitantes.

El torneo volverá a generar un importante impacto económico y turístico en la provincia, con la ocupación de una veintena de hoteles y un retorno estimado superior a 2 millones de euros, además de un impacto mediático que ronda 1,5 millones de euros.

Crecimiento provincial y compromiso social

El acto sirvió también para dar la bienvenida a las nuevas sedes de Niebla y Trigueros, que se suman a municipios que repiten por segundo año como Beas, Bonares y San Juan del Puerto, junto a las ya consolidadas como Huelva, Palos de la Frontera, Cartaya, Moguer, Lepe, Ayamonte, Aljaraque, Villablanca y Almonte, entre otras.

La Gañafote Cup mantiene además su compromiso social con iniciativas sostenibles, plantaciones de árboles, medición de huella de carbono y colaboraciones solidarias en hospitales, consolidando su papel como proyecto de deporte con propósito.

Con el respaldo de toda la provincia

El torneo cuenta con el apoyo institucional de Diputación de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Agencia Destino Huelva, Junta de Andalucía, Puerto de Huelva, Cámara de Comercio, FOE y una veintena de ayuntamientos de la provincia.

Viajes El Corte Inglés, Fundación Atlantic Copper, Supermercados El Jamón, Pepsi, Frutas de Andalucía, Sierra Cazorla, Gabitel, Onuba Consultoría Energética, Gasolineras Tycsa, GrowersGo, Seguridad Antares, Atracciones La Cinta, Autorecambios Colón, USISA, Aguas de Huelva, Klippervip, Publibit, Jamones Miguel Romero, Lamiya y el RC Recreativo de Huelva.

Con todos ellos, la Gañafote Cup 2026 reafirma su compromiso con el deporte, la sostenibilidad y la promoción de la provincia como destino de turismo deportivo.