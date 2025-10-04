Profundo pesar en La Palma por la muerte de José Sánchez Castizo: «El fútbol de cantera fue siempre su pasión y su motor»

Las personas que difunden su pasión, van sembrando y siempre acaba recogiendo la cosecha. Durante muchísimos años José Sánchez Castizo hizo del fútbol base su dedicación y por eso hoy, tras su muerte, le recuerdan con cariño muchas generaciones de futbolistas, sus familias y toda la localidad de La Palma del Condado. Desde allí hizo admirable su forma de velar por el crecimiento deportivo de los chavales, por impulsar que el fútbol fuese mucho más que un juego, una filosofía de vida.

Desde numerosos puntos de la provincia de Huelva y el fútbol andaluz han mostrado las condolencias por la pérdida de este referente del deporte. Desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha expresado que sienten «profundamente la pérdida de nuestro querido José Sánchez Castizo, un hombre que dedicó toda su vida al fútbol palmerino, onubense y andaluz».

Medalla de La Palma al Deporte

Destacan que recibió la Medalla de La Palma al Deporte 2012 y que «el fútbol de cantera fue siempre su pasión y su motor, con un único objetivo de dar alegría a los niños y jóvenes de su pueblo».

Recuerdan que desde aquellos primeros pasos en el Oratorio Salesiano, pasando por la fundación como socio del C.D. Siempre Alegres, hasta «convertirse en el alma del torneo que hoy lleva su nombre», José dejó «una huella imborrable en el fútbol base de La Palma del Condado y más allá de nuestras fronteras».

En su comunicado el consistorio palmerino acaba dando sus condolencias a «a familiares, amigos y a toda la familia deportiva palmerina en estos difíciles momentos» y resalta que «su legado seguirá vivo en cada balón que ruede por nuestros campos. Descanse en paz».

La Delegación en Huelva de la Real Federación Andaluza de Fútbol, también ha querido expresar «su más profundo pesar y consternación por el sensible fallecimiento» de de Sánchez Castizo, al que considera «gran amante del fútbol y figura clave para el deporte base onubense».

«Su legado será recordado por ser el fundador del Club Deportivo Siempre Alegres. Su inestimable contribución a la promoción del fútbol en su localidad se mantiene viva a través del Torneo José Sánchez Castizo de fútbol base, que se celebra en su honor desde el año 2000, un testimonio de su pasión y dedicación», resalta la entidad federativa, que manifiesta también que «en estos momentos de dolor RFAF Huelva traslada sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la gran familia del Club Deportivo Siempre Alegres. Descanse en Paz»

«Desde La Palma C.F. queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de José Sánchez Castizo. Lamentamos profundamente su pérdida», indicaron desde el club palmerino, mientras que el CD Siempre Alegres publicó que «con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de José Sánchez Castizo, fundador del Club Deportivo Siempre Alegres, quien deja entre nosotros un legado imborrable».