El orientador onubense Sergio Martín se cuelga la plata en los Mundiales de TrailO

El onubense Sergio Martín Carrasco, miembro del Club Orientación Huelva (COHU), ha logrado la plata en los Campeonatos del Mundo de TrailO, que se vienen celebrando este fin de semana en Hungría y Eslovaquia. Sergio Martín ha obtenido la presea como integrante del equipo español de Relevos Paralímpico formado exclusivamente por deportistas andaluces. El onubense ha competido con Juan Emilio Montero Sánchez y Alejandro Aguilar Lara (ambos del club COMA de Málaga).

El equipo de Ucrania (Serhii Bielanenko, Valerii Lytvynov y Vladislav Vock) han logrado el título de Campeones del Mundo en la modalidad de Relevos 'Para', con España (Sergio Martín, Juan Emilio Montero y Alejandro Aguilar) como Subcampeones del Mundo y Suecia (Ola Jansson, Rof Karlsson y Michael Johansson) en tercera plaza y bronce mundialista.

El equipo española que ha quedado subcampeón del mundo en relevos h24

Lo logrado por los tres deportistas de la Federación Andaluza de Orientación (FADO) confirma el enorme potencial que el TrailO tiene en la orientación andaluza donde el COHU es uno de sus clubes más representativos gracias a la particación de Sergio Martín, que lleva años compitiendo en la categoría paralímpica. Este maestro, vecino de Aracena, sufrió de pequeño la enfermedad rara de Perthes, una patología que afecta a la cadera y que provoca una artrosis degenerativa del fémur.

La plata obtenida este sábado es su mejor resultado internacional y como ha indicado en declaraciones a Huelva24: «todo un aliciente para seguir compitiendo y trabajando por este deporte».

En la categoría Open, España con el equipo formado por Arturo García Dengra, Alex Tello Lacal y Andreu Espinosa Bajo, han logrado un más que meritorio cuarto puesto y diploma, en una jornada en la que en esta categoría el oro ha sido para la República Checa, la plata para Italia y el bronce para Eslovaquia.

Este domingo se cierran estos Campeonatos del Mundo de TrailO de Hungría y Eslovaquia con la prueba de TempO, en la que de nuevo la orientación andaluza opta a la obtención de alguna presea y podio más.